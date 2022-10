Silvia Toffanin, cosa si è rifatta: la verità che non ti aspetteresti proprio

La magnifica compagna dell’AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi, nonché padrona di casa del seguitissimo rotocalco Verissimo, “ha portato a galla” una verità totalmente inaspettata sul suo conto… I suoi fan, compresi quelli della prima ora, sono sconvolti…

E’ risaputo che la stragrande maggioranza delle donne appartenenti al vasto mondo dello Spettacolo hanno ceduto qualche volta al magnetico fascino del cosiddetto “ritocchino” estetico. Ergo, ora ci chiediamo se anche la bellissima Silvia Toffanin lo abbia fatto oppure no…

Senza alcun dubbio Silvia Toffanin è una delle donne più belle del show business italiano. Tutto è iniziato nel 2000, quando era una Letterina dello storico quiz show Passaparola, condotto dallo spumeggiante Gerry Scotti ed era ancora agli inizi della sua promettente carriera televisione. Prima di ciò, qualche anno prima, aveva debuttato a Miss Italia, dove arrivò fra le prime classificate. Quell’anno, esattamente nel 1997, il concorso fu vinto da Claudia Trieste, all’epoca solo diciottenne.

La svolta? L’incontro con Pier Silvio e la conduzione di Verissimo

Agli inizi degli anni Duemila è avvenuto l’incontro che le ha cambiato la vita. Eh sì, ha- infatti- conosciuto quello che ancora oggi è il suo compagno, ovvero l’affascinante Pier Silvio Berlusconi. Tra i due è scoppiata subito la scintilla e adesso stanno insieme da oltre vent’anni. Non si sono ancora sposati, ma dal loro amore sono nati due figli quali Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015.

La svolta lavorativa è avvenuta quando è arrivata al timone di Verissimo che dallo scorso ha potuto contare su un vincente e assai convincente raddoppio, andando in onda non solo il sabato ma anche la domenica pomeriggio, sempre su Canale 5.

Sicuramente la compagna del secondogenito di Silvio Berlusconi è sempre stata stupenda, anche quando era più giovane. Inoltre, non tutti sanno che fare la conduttrice televisiva non era- per la verità- il suo sogno nel cassetto. Da ragazza- a quanto pare sognava di diventare una giornalista di moda e per questo ha studiato all’Università Cattolica di Milano, dove si è laureata nel 2006. Inoltre, agli inizi della sua assai brillante carriera, ha curato una rubrica proprio all’interno della redazione del programma che da tempo conduce con enorme successo, ovvero il già poco fa menzionato Verissimo. Ma ora arriva la domanda da un milione di dollari!

Sapevate che ha ricorso pure lei alla chirurgia estetica? E che cosa si sarebbe rifatta? Beh, a quanto pare la risposta esatta a a tale quesito, decisamente gustoso, che molti si saranno sicuramente posti pare che sia… proprio un bel niente! Eh sì, Silvia, da come la vediamo nella sua interezza e nella sua fulgida bellezza, pare davvero che sia naturale al 100%. Insomma, possiamo pertanto dire, come cantava Max Pezzali, che lei sia decisamente ” Bella vera”!