Grande Fratello Vip, scoppia lo scandalo: “Ma non si vergogna con un uomo sposato!”

Altro, potremmo anche dire ennesimo, colpo di scena al GF Vip, che nel corso della sua settima edizione, attualmente in corso, non ci sta davvero facendo mancare nulla! E ora una delle concorrenti è stata beccata dalle telecamere in un atteggiamento assai equivoco con un uomo sposato… Ma di chi si tratta? Il racconto dei fatti…

Continuano sempre più imperterriti i colpi di scena nella Casa più spiata d’Italia . E ora scoppia un nuovo scandalo il cui video è diventato in men che non si dica virale… Lei salta addosso a lui che -però- ha una moglie che lo aspetta a casa!

Non si fermano mai e poi mai i colpi di scena nella nuovissima edizione del GF Vip, e ora pare che si stia sconfinando sempre più inesorabilmente nello scandalo vero e proprio… Una scena, ripresa prontamente dalla telecamere, e mostrata ai telespettatori ha lasciato tutti quanti basiti, altri gieffini inclusi che non hanno molto gradito ” la trovata” messa in atto da una loro collega con un passato da velina, soprattutto perché ha tirato in ballo un uomo molto affascinante, uno sportivo, nonché ex star di Ballando Con Le Stelle, che fuori dal gioco è felicemente sposato! Ma di chi stiamo parlando? Che cosa è successo esattamente?

Un momento di gioco sfiora lo scandalo

Si sa che nella Casa non sempre è tutto nero o grigio ma esistono anche dei momenti in cui i concorrenti hanno modo di divertirsi e di, per così dire, “fare quattro salti” a tempo di musica ed è quello che è successo che ha quasi portato allo scandalo e che ha fatto storcere sia il naso che la bocca a moltissimi fan del reality, condotto anche quest’anno dal carismatico Alfonso Signorini, già direttore del magazine Chi che ogni settimana in edicola ci regala grandissime esclusive.

Amaryus sopra Cristina!

La “colpevole” per così dire è Cristina Quaranta che si è vista saltare addosso un concorrente, ovvero l’affascinante Amaryus Perez che si è lanciato letteralmente addosso a lei! Con il suo corpo e il suo peso, nonché con i suoi grandi muscoli, l’ha letteralmente stesa a terra. Dunque, il colpevole sarebbe lui. Ma se l’uom si è comportato così, molte donne in Rete, si chiedono è perché lei gli abbia dato -forse- un po’ troppa corda? Sta di fatto che l’ex ragazza di Non è la Rai ha dimostrato di gradire molto lo scherzo, nonché il contatto fisico molto ravvicinato, e quando lui si è alzato non la smetteva di ridere, standosene ancora per terra sull’erba del giardino.

Anzi, a quanto pare non si è nemmeno staccata quando lui ha fatto il salto e l’ha abbracciata. La scena, che ha lasciato interdette le altre donne della Casa, in particolare la bellissima Carolina Marconi, ha suscitato in men che non si dica la vera indignazione dei telespettatori che hanno perlopiù puntato il dito contro di lei, ricordandole, con delle forti critiche sui Social, che lui è un uomo sposato, come del resto ha pure sottolineato la gieffina. Ma anche lui- a onor del vero- dovrebbe ricordarselo, o no?