“Fuori”: concorrente del Gf Vip fa infuriare tutti | Messa direttamente alla porta

Un nuova lite, assai forte, che all’interno della Casa più spiata d’Italia non è affatto passata inosservata, quella tra due vippone in particolare per un motivo assai inutile… E i telespettatori sono rimasti assolutamente basiti, per non dire sconvolti…

Le liti non si arrestano mai e poi mai nella settima edizione del GF Vip, spesso e talvolta con grande disappunto anche di Alfonso Signorini, il suo carismatico e abile conduttore. Ma che cosa è successo a sto giro?

Lite al GF Vip 7 Solocine.itParliamoci chiaro: quest’anno la nuova edizione del padre di tutti i reality, in versione vip, che- dati alla mano- è la settimana si è presentata fin dalle prime ore molto complessa. I concorrenti non sono apparsi molto uniti e solidali tra di loro e sembrano fin troppo spesso delle vere e proprie iene, pronte ad attaccarsi e dirsele di tutti i colori, anche senza motivo. E non mancano neppure veri e propri episodi di bullismo che abbiamo visto verificarsi durante la presenza all’ interno della Casa del mental coach Marco Bellavia che – alla fine- ha decido di andarsene, stanco dei continui attacchi. Non sono poi mancate altre bagarre e ora sono due donne che hanno dato il peggio di se…

Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti litigano furiosamente

Di chi stiamo parlando? Dell’ ex velina nonché ex ragazza di Non è la Rai, Cristina Quaranta che ha fatto molto parlare di se in primis per un suo malore che ha spaventato tutti e per il quale pare sia giunta persino l’ambulanza, e poi per una sua certa eccessiva confidenza con lo sportivo ed ex ballerino di Ballando Con Le Stelle, Amaryus Perez, che è sposato con tanto di prole, che durante una festa in giardino, si è letteralmente gettato sopra di lei, buttandola per terra, e di Patrizia Rossetti che si è fatta ben presto conoscere all’interno del gioco per il suo caratterino, decisamente pepato, che lo ha portato ad avere una bella discussione con l’altra gieffina. Ma andiamo ora con il racconto dei fatti…

Tutta colpa di un accendino!

Cominciamo con il dire che entrambe sono due accanite fumatrici. A un certo punto la regina delle televendite e assai apprezzata conduttrice televisiva, è andata a prendere un accendino per la Quaranta che voleva fumarsi una sigaretta in santa pace. Fatto sta che la donna si sarebbe attardata un po’ troppo nel farlo e che a quel punto l’altra si sarebbe infuriata per poi dirle sul muso, con modi anche poco garbati, che se lo vuole tenere solo per se. A quel punto Patrizia non se ne è stata zitta e ha sbottato, sostenendo che lei ne aveva due e che già uno era letteralmente sparito dalla circolazione per finire chissà dove!

La ex velina ha concluso il suo discorso dicendo che quando ci sarà quello “del popolo” lei non potrà usarlo… Ora non si sa- esattamente- a che cosa si riferisca ma è ben chiaro che tra le due ora la situazione sia molto tesa, così come i loro rapporti. Ci sarò un chiarimento, magari sotto espressa richiesta di Alfonso Signorini?