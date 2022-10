Barbara Palombelli, spettinata e senza trucco: la foto al naturale vi scioccherà

Siamo abituati a vedere la conduttrice di Forum, Barbara Palombelli sempre ordinata e impeccabile, ecco perché la foto di lei al naturale vi lascerà a bocca aperta.

Barbara Palombelli, proprio per il lavoro che fa, è sempre sotto i riflettori ogni giorno, ecco perché deve essere sempre ordinata e truccata. I telespettatori notano tutti i dettagli dei conduttori, nel mondo dello spettacolo tutto viene amplificato, ecco perché questa foto vi scioccherà.

I vip siamo sempre abituati a pensare che siano personaggi mitologici, solo perché hanno tanti soldi e lavorano in televisione, li paragoniamo quasi a delle divinità dell’Olimpo. In realtà non è così, anche se vogliono nasconderlo, anche loro invecchiano e anche loro devono utilizzare particolari strategie per ritardare questa condizione. Vediamone alcune.

La strategia di Barbara Palombelli per rimanere in forma

Barbara Palombelli, la bella moglie di Francesco Rutelli, nonché conduttrice dei principali programmi di Rete 4, tra cui Forum, ha delle routine ben precise per mantenersi in forma come la vediamo. Per prima cosa mangia sano e leggero, prende le vitamine E e C nella giusta quantità, fa spesso dei check-up dal medico, non beve né caffè né alcolici, a pranzo mangia pere e parmigiano, dorme bene e nelle ore giuste e pratica due volte a settimane yoga e 20 minuti tutti i giorni di cyclette. Sembrano sciocchezze eppure i risultati li vediamo tutti i giorni in tv.

Al naturale quasi non la riconoscevo…

Proprio per questa sua mania dei dettagli, non siamo abituati a vedere la Palombelli senza trucco e spettinata, eppure in una recente foto emersa dagli archivi online, la notiamo completamente al naturale. Nonostante i suoi 68 anni, in questa foto emerge come la sua routine di vita stia funzionando alla grande.

Non si sa se abbia fatto un patto con il diavolo come Dorian Gray, ma l’invecchiamento Barbara non sa proprio cos’è. Sarà anche per il bel gesto che con il marito hanno fatto in passato. Dal loro amore è nato Giorgio. In seguito però hanno voluto allargare la famiglia, adottando Francisco, Serena e Monica. I ragazzi provenivano da brutte situazioni familiari in cui hanno subito violenze. Ad oggi sono una famiglia serena come tante altre, se hanno superato il trauma è stata grazie alla terapia di gruppo che Barbara Palombelli e la sua famiglia hanno frequentato insieme per uscire da quell’incubo fatto di ricordi violenti e indescrivibili per dei bambini.