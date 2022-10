Dramma Leo Gullotta, il malore improvviso che l’ha stravolto: “Ci ha lasciato troppo presto”

Il bravissimo Leo Gullotta, vanta una carriera invidiabile a tanti nel mondo dello spettacolo eppure solo da poco ha trovato il coraggio di raccontare il dolore che lo attanaglia da tanto. Una perdita del genere non si può dimenticare.

Leo Gullotta ha parlato di un malore improvviso che ha colpito una persona a lui molto cara. Non c’erano ancora le conoscenze adeguate e quindi nessuno ha potuto fare niente per salvarla. Ha lasciato in lui un vuoto incolmabile.

Ha lasciato Leo Gullotta e la sua famiglia troppo presto e anche se sono passati tanti anni da quel fatto, nessuno di loro riesce a dimenticare quel lutto. Ricordano la persona cara ogni giorno nei loro pensieri.

Leo Gullotta, dai ruoli comici a quelli drammatici: la versatilità dell’attore

Leo Gullotta è un attore, comico, doppiatore, conduttore e imitatore italiano nato a Catania nel 1946. È sempre stato un personaggio molto versatile, è riuscito a trasportare gli spettatori e li ha fatti ridere e piangere a differenza del ruolo che ha interpretato. Grazie alla sua bravura ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera ed è molto amato anche dai bambini, come dimenticare il mitico Manfred a cui ha prestato la sua voce nell’Era Glaciale? È sempre stato molto legato alla sua famiglia e nel 2019 finalmente ha potuto convolare a nozze con il suo compagno, con il quale conviveva da ben 32 anni.

Il dramma che lo attanaglia ancora oggi

Leo Gullotta è sempre stato molto legato ai suoi genitori e ai suoi fratelli, lui infatti è il più piccolo di 6 figli. Suo padre ha sempre cercato di spiegargli il valore della famiglia e della vita come appunto ha dichiarato:

“Mi spiegava con parole giuste per un bambino cosa fosse la dignità, la libertà, il rispetto verso il denaro e non l’apparenza alla linea del denaro, all’accumulo, in stile Mastro Don Gesualdo”.

Nonostante siano passati tanti anni però non riesce a dimenticare la perdita di una delle sue amate sorelle, scomparsa purtroppo troppo presto a causa di un’embolia:

“Una delle mie sorelle però ci ha lasciati purtroppo troppo presto per un’embolia. Allora non c’erano gli strumenti medici per salvarla”. Questo dolore, come Gullotta ha raccontato a Caterina Balivo durante la trasmissione Vieni da me, non lo abbandonerà mai. Il malore improvviso che ha colpito la sorella è ancora molto sofferto da lui e da tutti i suoi fratelli.