Sophia Loren, lei è famosa ma il figlio lo conoscono veramente tutti: che pezzo grosso!

Sophia Loren è una dea indiscussa del cinema italiano e non solo. La sua bellezza e la sua bravura l’hanno sempre contraddistinta. Ecco perché nessuno si stupisce del particolare talento del figlio, come si dice “buon sangue non mente”.

Il figlio di Sophia Loren e di Carlo Ponti, Edoardo Ponti, si è fatto strada nel mondo dello spettacolo e ha dimostrato fin da subito il suo talento. Come per i suoi genitori, anche lui è molto conosciuto sia per la sua professione sia per la sua vita privata.

Ha recitato fin da piccolo accanto a sua mamma in un film molto famoso. Chissà in quanti se lo ricorderanno da bambino? In molti non si aspettavano che fosse proprio lui l’attore bambino accanto a mamma Loren.

Edoardo Ponti, chi sono i suoi genitori?

Edoardo Ponti, nasce da mamma Sophia Loren, o meglio Sofia Villani Scicolone e da papà Carlo Ponti. Ovviamente Sophia non ha bisogno di presentazioni, è un’artista a tutto tondo, recitava, cantava, ballava e chi più ne ha più ne metta. La ricordiamo nel film La ciociara che le ha fatto vincere un Oscar come migliore attrice protagonista e per i suoi lavori e le sue collaborazioni da capogiro. Ha lavorato sempre con i più grandi, Vittorio De Sica, Ettore Scola, Charlie Chaplin e tanti altri. Carlo Ponti invece è stato un grande produttore cinematografico e grande amore della bella Sophia Loren. Si sono sposati nel 1966 e sono stati insieme fino alla morte di lui nel 2007. Dalla loro unione è nato Edoardo Ponti e suo fratello Carlo Ponti (chiamato come il padre).

Il talento artistico scorre nelle loro vene

Edoardo Ponti ha recitato all’età di 11 anni insieme alla mamma nel famosissimo Qualcosa di biondo. In seguito ha sempre bazzicato nel mondo dello spettacolo. Si è laureato in letteratura inglese e scrittura creativa presso la University of Southern California e ad oggi è uno tra i più grandi registi e sceneggiatori della sua età. Così come il papà ha quindi intrapreso questa strada, realizzando molti capolavori con protagonista mamma Sophia Loren. Tra i più celebri ricordiamo il cortometraggio Cuori estranei.

Edoardo è sposato con Sasha Alexander, famosa soprattutto per la serie televisiva Rizzoli & Isles. Edoardo e Sophia sono molto legati tra loro, soprattutto dopo aver perso papà Carlo. Non di rado il figlio pubblica dei bellissimi e commoventi post dedicati proprio alla Loren.