Pippa Middleton, prima era più bella di Kate ora è irriconoscibile: come si è ridotta

Sembrano davvero ormai lontani anni luce i tempi in cui Pippa Middleton faceva sognare letteralmente ad occhi aperti gli uomini di tutto il mondo con il suo meraviglioso lato B che pareva di marmo, oltre che un autentico miraggio per molte sue coetanee che pertanto la invidiavano e pure non poco! Ma ora tutto è cambiato e lei è- praticamente- irriconoscibile. Un’altra!

Oggi la donna è apparsa completamente diversa fuori da casa: struccata e molto sportiva. Che le è successo? Centra forse la sorella Kate in questo suo cambiamento?

Alzi la mani chi non si ricorda di Pippa Middleton, quando nel 2011 al matrimonio della sorella Kate con il principe William, in qualità di sua damigella d’onore, mise in mostra con il suo outifit, il suo splendido lato B! Le fotografie che la ritraevano, hanno fatto in men che non si dica il giro del mondo e della Rete, tanto da oscurare persino la sposa, come notarono moltissimi giornalisti, perlopiù esperti di teste coronate.

E poi le chiacchiere su di lei non erano ancora finite! Quando poi si è sposata con il suo James le loro nozze hanno calamitato tutta l’attenzione della Stampa.

Il loro poi è stato- indubbiamente- un matrimonio da Mille e Una Notte, tant’è che il costo della loro cerimonia è stato definito dai tabloid inglesi quasi a livello reale. Non per nulla le fedi, firmate da Cartier, dal valore di 23.000 sterline, hanno lasciato basiti i sudditi inglesi, così come i fan della Royal Family della quale la sorella Kate fa ormai parte da tempo.

Il suo un lato B da urlo!

Ma queste sono solo alcune delle spese – assolutamente altisonanti e folli- che Pippa ha preteso per il suo “giorno più bello”. Spese che poi lei ama spesso compiere per outfit e orpelli , non solo veri accessori, che mettono in mostra il suo meraviglioso fisico, in particolar modo il suo celebre lato B. Un lato B che -però- lei non ha “messo da parte” nemmeno al settimo mese di gravidanza quando la rivista Chi, diretta dal sempre accorto Alfonso Signorini, è riuscita a immortalarla in esclusiva mondiale in vacanza in Toscana insieme al suo affascinante marito. I due erano il ritratto della felicità e il suo fisico era tonico e al top. Alla faccia delle malelingue e delle donne invidiose!

Spettinata e struccata, così è irriconoscibile!

Ma poi anche una donna come lei si è fatta – a un certo punto- “beccare” dai paparazzi, che sono sempre in agguato anche quando meno te lo aspetti, in una tenuta sportiva e fin troppo casual, composta da una t- shirt bianca, giubbottino nero classico, jeans e scarpe da ginnastica. Capelli non freschi di piega, e nemmeno pettinati, nonché legati in una coda di cavallo. Niente accessori e zero, ma proprio zero, trucco. Ma dove se ne stava andando così conciata? Non sa che lei è comunque un personaggio noto e pertanto nel mirino dei fotografi? Che cosa le avrà detto la sorella Kate dopo aver visto le foto che la ritraggono così conciata, fuori casa?

Tuttavia lei ha dimostrato ultimamente più che mai, soprattutto nella sua quotidianità in famiglia, di apprezzare molto lo stile easy, ben lontano da quello più sensuale e sofisticato con il quale si è fatta conoscere in tutto il mondo molti anni fa. E ora in molti si domandando a che cosa sia stata dovuta questa scelta…