Ilary Blasi e quella confessione bollente su Totti: “Era fissato con il…”

Scottante rivelazione della showgirl romana, amatissima dal grande pubblico nostrano, sulla relazione con il suo ormai marito: nessuno- di certo- si aspettava parole del genere. Ecco cosa ha detto senza alcun problema la donna, prima che si annunciasse a mezzo stampa la loro separazione che è stata un’autentica doccia fredda per gli italiani.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati- indubbiamente- una delle coppie più seguite di sempre, oltre che apprezzate dagli italiani di ogni età. Pertanto la fine del loro matrimonio con tanto di prole, ha gettato nello sconforto i più che ora sono basiti a leggere certe dichiarazioni fatte dalla sua ex…

La showgirl e l’ex capitano della Roma si sono conosciuti quando lei era ancora una “letterina” nel programma televisivo Passaparola , condotto dallo spumeggiante Gerry Scotti, Tra di loro è stato amore a prima vista ma lei- inizialmente- voleva andarci- come si suol dire- ” con i piedi di piombo”. E così lui, che era già innamorato perso, ha fatto davvero di tutto per conquistarla, comprese tante belle dediche messe in scena in occasione dei suoi numerosi goal durante le partite di calcio che tanto hanno fatto sognare gli appassionati di questa disciplina sportiva, oltre che i tifosi della Magica.

Le confessioni inaspettate di Ilary

Il loro matrimonio purtroppo quest’anno è finito, sebbene il loro amore pareva negli anni essere sempre alto e non aver mai conosciuto crisi, neanche quando si stava mettendo di mezzo Flavia Vento, che però aveva architettato tutto solo per ottenere visibilità, come lei stessa ha poi ammesso, sino all’entrata in scena di Noemi Bocchi…

I due li ricordiamo ancora come sempre sorridenti, molto alla mano e disponibili. Anche per questo i fan non hanno mai smesso di seguirli e dimostrargli affetto. In una vecchia confessione -però- fu Ilary a mettere un po’ di pepe nella loro relazione, lasciandosi andare a confessioni davvero inaspettate e da bollino rosso!

Francesco era fissato con il sesso

Svariati mesi prima della loro rottura, la showgirl si lasciò andare ad alcune assai piccanti confessioni sul loro rapporto. Certo è che nessuno si sarebbe mai aspettato che Ilary, di solito molto riservata e garbata, avrebbe potuto parlare in questo modo. Le sue parole hanno subito suscitato la curiosità più viva dei fan e delle riviste di Gossip. La donna aveva -infatti- rivelato alcuni dettagli davvero intimi sulla loro relazione. Questa la sua passata dichiarazione: “Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato“.

La showgirl ha poi precisato anche altri dettagli, non lasciando praticamente un bel nulla alla curiosità. Ecco le sue parole a riguardo: “Noi vita noiosa? Ci sottovalutate! Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia! Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo“. Peccato che il tempo dei party e del divertimento di coppia per loro sia ormai finiti e che restino solo i ricordi…