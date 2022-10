Alfonso Signorini, perde il suo pezzo da novanta? L’abbandono fra le lacrime

Continua sempre più imperterrita la nuovissima edizione che sta diventando via via che procede sempre più “pepata” del Grande Fratello Vip. E ora una notizia dell’ultim’ora ha riempito di sgomento il conduttore Alfonso Signorini: in pratica potrebbe perdere il suo pezzo da novanta! Il racconto dei fatti con tanto di abbandono tra le lacrime, decisamente assai copiose e sofferte…

Alfonso Signorini letteralmente spiazzato e senza parole! Ma che cosa sta accadendo? In sostanza, stando alle ultimissime notizie, il direttore di Chi è in procinto di perdere in trasmissione qualcuno che si sta rivelando per lui, e non solo, un’importantissimo personaggio all’interno della Casa…

La nuova edizione del GF Vip, più pepata che mai, sta procedendo a ritmo spedito e piuttosto sostenuto con tutti i colpi di scena che oramai lo stanno immancabilmente contraddistinguendo. Alcuni partecipanti- addirittura- pare che abbiano anche deciso di abdicare non trovandosi in linea con la produzione, vedasi -ad esempio- “il caso” di Marco Bellavia. Ma ora il conduttor Alfonso Signorini pare realmente essere sempre più preoccupato per ciò che sta accadendo, tanto più che adesso si vocifera anche della possibile uscita di un autentico pezzo da novanta dall’edizione in corso, di chi stiamo parlando? Fuori il nome…

Lui è pronto ad andarsene…

La settima edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in corso, sta mettendo in luce i limiti di un programma più che ventennale, ma soprattutto le varie e assai numerose difficoltà incontrate dai concorrenti che, mai come quest’anno, sembra non riescano a tollerare ritmi e dinamiche che nascono nella Casa più Spiata d’Italia. A risentirne in questi giorni- in maniera particolare- è stato Luca Salatino, l’ex tronista di Uomini e Donne, con un passato pure da corteggiatore, che ha deciso di voler andare via.

Ma-del resto- sono ormai settimane che lui sente costantemente la mancanza della fidanzata Soraia, ma anche della sua famiglia, insomma- in poche parole- della sua vita di tutti i giorni, e ogni giorno che passa si convince del fatto che abbandonare la casa sia la cosa giusta da fare…

“Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti io sono sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene“, ha dichiarato il giovane.

Luca Salatino non ha più motivazioni per restare. La decisione è presa!

Il cuoco romano ha dimostrato di essere una delle persone più genuine, ma anche delle più sensibili, nel parterre di vip che animano questa edizione e anche per questo motivo non ha avuto difficoltà a legare con i suoi compagni d’avventura. Nikita Pelizon e Charlie Gnocchi, a cui ha confidato questi dubbi, hanno di calmarlo e fargli cambiare idea, ma a quanto pare senza successo. Queste le sue parole a riguardo: “Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare“. E poco dopo, come un vero e proprio fiume in piena ha aggiunto: ” Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene.”

A questo malessere, decisamente forte e pungente, si aggiunge anche un discorso più ampio relativo alla necessità di voler costruire qualcosa con Soraia: “Io qui ho capito che è la donna della mia vita, io la amo“, ha svelato Luca con una certa convinzione, per poi parlare anche del fatto che il suo intento iniziale fosse quello di partecipare al GF vivendo un’esperienza che potesse servire anche al loro rapporto, oltre che alla sua crescita personale, ma la mancanza e il desiderio di creare qualcosa di più con lei, della quale è follemente innamorato, sono davvero troppo forti per accantonarli.