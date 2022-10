Uomini e Donne, Riccardo si è consolato con un’altra: il racconto bollente finisce in rissa

Uomini e Donne, il dating show più famoso, chiacchierato e amato della Tv Italiana dagli italiani di ogni età, a distanza del suo primo mese di programmazione della nuova e attesissima stagione, sta già mettendo in mostra colpi di scena clamorosi e momenti decisamente forti. E non sono mancati poi nemmeno ritorni in studio che hanno reso molto felici gli spettatori, compresi quelli della primissima ora!

A “tenere banco” più che mai poi è ancora una volta il Trono Over che piace sempre tantissimo al grande pubblico e ancora di più è l’affascinante Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida Platano, autentica star della trasmissione, ideate e condotta in maniera assolutamente magistrale da Maria De Filippi. E ora l’uomo è di nuovo nel mirino per essersi consolato un po’ troppo in fretta con un’altra donna con il quale è scattata nuovamente una scintilla. Una scintilla – decisamente – bollente...

Riccardo l’ha fatta grossa, ancora una volta! Il popolo del Web è furioso con lui e c’è chi ancora una volta lo accusa, e pure pesantemente, di essere tornato in studio, dopo una lunga assenza, solo per farsi pubblicità e non per tentare di ricucire con Ida o per trovare la donna della sua vita. E ora, eccolo pronto a non parlare chiaramente con la sua celebre e bellissima ex, e provarci con un’altra dama, molto bella e sensuale, che è tornata da poco nella trasmissione e che per lui non è affatto una sconosciuta…

Guarnieri bacia la ex e Ida è una furia!

Difatti il cavaliere, che sta facendo molto discutere fin dagli scorsi mesi quando- a sorpresa- è tornato in studio per il suo modo, non sempre corretto, di comportarsi con la Platano che era- e forse lo è ancora oggi- innamorata persa di lui che è stato-come la stessa ha più volte dichiarato anche in TV, il suo grande amore, ha deciso di uscire con una donna con la quale aveva già avuto una relazione in passato e che aveva conosciuto proprio a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Roberta Di Padua che è stata la compagna per un breve periodo in passato, dopo che lui aveva chiuso con Ida. E ora i due non solo sono usciti insieme e hanno ricominciato a vedersi ma pare che sia scattato pure un bacio!

Le dame vanno quasi alle mani per lui!

A quel punto sono volati stracci in studio dal momento che è ben chiaro che l’uomo non piaccia affatto non solo al cavaliere Armando Incarnato ma nemmeno ai due storici opinionisti del famoso dating show di Canale 5, ovvero Gianni Sperti e la vamp Tina Cipollari che, dopo aver ricevuto la notizia, hanno dimostrato senza alcuna forma di pudore il loro dissenso, mettendosi chiaramente dalla parte della Platano che, pur uscendo di nuovo con Alessandro Vicinanza, ha dichiarato di non essere innamorata del giovane che ha espresso- dal canto suo- in passato un vivo interesse per Federica Aversano, quando era ancora corteggiatrice, così come Riccardo.

Fatto sta che le due dame hanno iniziato a litigare pesantemente e pare che siano arrivate quasi alle mani! Ma poi pare che Queen Mary abbia deciso di tentare di calmare gli animi, che si erano decisamente assai riscaldati, invitandole non solo a darsi una bella calmata ma anche a perdonarsi e ad abbracciarsi in segno di pace. E questo- secondo molti utenti- sarebbe da etichettare come un gesto assolutamente fuori luogo oltre che decisamente falso e ipocrita.