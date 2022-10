Avete mai visto l’ex moglie di Marco Bellavia? Pamela a confronto non è nessuno

L’uscita di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip 7 ha causato una scia di polemiche. Ma chi è la sua ex moglie? Avete mai visto la donna? Bellissima e lontana dalla TV…

Marco Bellavia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, dopo la sua uscita dal reality di Canale 5. Non per nulla di recente ha solo pubblicato un breve commento sulla sua pagina Instagram, citando il momento in cui aveva chiesto una mano ai suoi coinquilini per rimanere ancora in gioco. Una mano che- come abbiamo appurato- non gli è stata data…

Ma chi è la sua ex moglie che si è fatta sentire con forza nelle ultime fasi della permanenza dell’ex coniuge? Ecco tutti i dettagli che hanno incuriositi e non poco i telespettatori del padre di tutti i reality in versione vip. Le conseguenze di quanto accaduto a Marco Bellavia e reclamate a gran voce dai fan della trasmissione, non sono- di certo- tardate ad arrivar! E così Ginevra Lamborghini è stata costretta a lasciare la Casa più spiata d’Italia, mentre in seguito, il pubblico ha decretato con il televoto l’uscita di scena anche di Giovanni Ciacci. Entrambi erano rei di aver pronunciato frasi molto gravi nei confronti dell’ex coinquilino che soffriva di depressione e aveva chiesto loro aiuto ricevendo- in cambio- solo offese, umiliazioni e insulti a gogo.

A difendere Bellavia è arrivata la ex moglie

A prendere subito le sue parti dell’ uomo era stata la sua ex moglie che aveva scritto un accorato messaggio sui Social, descrivendolo come una brava persona, forse un po’ troppo sensibile e che in più di un’occasione aveva già chiesto del sostegno senza mai e poi mai riceverlo. La donna aveva concluso il suo discorso sottolineando che a lei avevano insegnato ad aiutare le persone in difficoltà, non a sotterrarle! Inoltre aveva lanciato l’hashtag: #vergogna. Ma chi è questa persona che ha avuto un ruolo molto importante nella vita del mental coach, con un passato da attore e conduttore, e che è ancora legata a lui tramite il figlio, sebbene non siano più una coppia?

Chi è la donna

L’ex moglie di Marco Bellavia– lo diciamo fin da subito- non appartiene affatto al vasto mondo dello Spettacolo. E anzi, a quanto pare, se n’è tenuta lontano con tutte le sue forze fino a questo momento, nonostante abbia sposato un uomo assai famoso. E’ balzata alla ribalta, solo ultimamente, quando il suo ex marito si è trovato in grave difficoltà al Grande Fratello Vip. Allora- come abbiamo già accennato. è intervenuta per sostenerlo e difenderlo con forza, da vera leonessa non solo per il grande affetto che prova ancora per lui, sebbene non stia più con lui, ma anche per l’amore che in passato ha permesso di mettere al mondo un figlio insieme nel 2007.

I due sono stati sposati, ma hanno già divorziato. Di lei non si sa molto, se non che si chiami Elena Travaglia. E’ bellissima e possiede una pagina Instagram seguita da 2500 persone. Ha 4 figli, di cui il maggiore è quello avuto con l’ex gieffino, un ragazzino di 15 anni. Inoltre nutre una grandissima passione per il trucco e ha da poco compiuto 42 anni di età, splendidamente portati.