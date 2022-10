Marco Bellavia, ora spunta la tremenda verità: la sua malattia è più seria di quanto si pensa

Quello che è successo in queste settimane ad uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip ha sconcertato tutti, Alfonso Signorini in primis. Finalmente la verità sul povero Marco Bellavia è uscita fuori. Scopriamo maggiori dettagli sulla sua malattia.

Siamo molto lontani dagli esordi del Grande Fratello, era il 2000 e c’erano 10 concorrenti. È stata un’edizione dove era palese la voglia di giocare, ridere e scherzare. Sono nati amori, ci sono state lacrime, ma l’umanità non è mai mancata, fino ad oggi. In questa nuova edizione abbiamo visto tutto, tranne empatia, umanità e sensibilità. Ne sa qualcosa Marco Bellavia.

Rimaniamo indignati quando a commettere bullismo sono dei ragazzini minorenni a scuola. Cerchiamo così di dare dei valori alla nuova generazione, facciamo partire campagne di sensibilizzazione e giornate dedicate a scuola durante le ore scolastiche. Ma quando a fare bullismo sono i concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, ormai da molti anni non più adolescenti, beh qualcosa alla redazione gli è sfuggita di mano.

Marco Bellavia ai tempi di Bim Bum Bam

Marco Bellavia è sempre stato un idolo per la generazione dei quasi quarantenni di oggi. Erano gli anni ’90 e tutti i bambini seguivano l’amato Bim Bum Bam con tutti i suoi partecipanti, Uan incluso. Negli anni Bellavia si è destreggiato tra diversi programmi in ambito televisivo ed è sempre stato apprezzato per il suo carattere allegro e gioviale. Ecco perché nessuno poteva prevedere che l’esperienza nella casa più spiata di sempre sarebbe stato un incubo per lui.

La depressione e l’atteggiamento degli altri gieffini nei suoi confronti

Marco Bellavia ha confessato fin da subito i dettagli della malattia che l’ha colpito da diversi anni ai suoi colleghi del Grande Fratello Vip. La depressione e l’ansia che non l’hanno mai abbandonato, ha chiesto aiuto e solidarietà, per riuscire ad affrontare al meglio questa esperienza. Ma così non è stato, ha subito fin da subito bullismo da quasi tutti gli altri membri, prese in giro e insulti.

Durante una crisi di panico è stato addirittura lasciato a piangere raggomitolato sul pavimento, sotto la totale indifferenza dei suoi compagni di camera. E così arriviamo alla sua uscita, all’espulsione di chi ha definito giusto bullizzarlo, fino all’eliminazione di chi l’ha preso in giro. Ce ne sarebbero ancora molti che dovrebbero essere espulsi, quello che è chiaro è che tranne per poche eccezioni, l’umanità all’interno della casa del Grande Fratello Vip è ormai morta.