“Ha dato prova dell’incompetenza dello staff”: gieffina fa saltare tutti gli altarini

Una concorrente presente in studio dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia diventa letteralmente un fiume in piena e riversa tutto il suo veleno con la voce rotta dal pianto in studio. E il conduttore del padre di tutti i reality, profondamente irritato, risponde per le rime!

Bufera nello studio del GF Vip per le improvvise rivelazioni di una ex concorrente che non riesce proprio in alcun modo a tacere… Ma Signorini, che è un uomo di mondo, non si fa- di certo- intimidire e…

È stata una diretta decisamente assai complicata quella di giovedì 6 ottobre, per il conduttore Alfonso Signorini e le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. “A tenere banco” ancora una volta è la vicenda di Marco Bellavia con accuse, recriminazioni a gogo, una lettera durissima dello stesso ex concorrente e tante, tantissime lacrime. Tuttavia, c’è anche da dire, che non si ha solo pianto ma anche molto riso dopo la caduta, alquanto rocambolesca, della splendida Carmen Russo che ancora molto amata dagli italiani. Ma c’è stato anche un momento molto teso che ha fatto letteralmente esplodere sua lo studio sia i social. e ha avuto luogo durante e dopo l’intervento di Sara Manfuso. Il racconto dei fatti…

La rivelazione di Sara fa scaldare lo studio

La donna nelle ore precedenti la diretta veva deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, così come già annunciato. La Manfuso era- dunque- in studio assieme agli altri eliminati, quali Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. E quando Signorini le ha chiesto di spiegare il motivo del suo abbandono lei ha in men che non si dica tirato fuori dal cappello a cilindro, un episodio avvenuto in casa che ha lasciato tutti quanti senza parole. Scioccati e basiti. In pratica la donna, moglie del politico Andrea Romano, ed opinionista di successo, ha raccontato di aver subito una “molestia” da parte proprio di Ciacci e di aver riso solo per imbarazzo. Inoltre ha sottolineato a più riprese di non essere stata presa in considerazione dal GF poiché nessuno l’ha chiamata in confessionale.

La Manfuso si è inventata tutto? Signorini la caccia!

“Io non mi sono sentita tutelata dalla situazione. Tu conosci la mia storia, sai che ho subito violenza…C’è stato un episodio pesante, con l’uomo che mi siede accanto che mi ha toccato il c**o. Mi ha detto “Simuliamo una violenza”. Io ho riso perché ero in imbarazzo e provavo vergogna. Nessuno se n’è accorto, nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto ‘Come stai’..”, questo l’amaro sfogo della donna che già in precedenza aveva raccontato di aver subito una violenza sessuale in passato. Tuttavia poi le immagini del momento incriminato non avrebbero mostrato il gesto di Ciacci e a quel punto Signorini l’ha cacciata via dallo studio.

Giovanni Ciacci è apparso subito basito e letteralmente spiazzato dalla versione data da Sara dell’accaduto, e si è difeso con forza, raccontando una scena completamente diversa. In pratica ha ammesso che -per mero sbaglio- passando la mano gli sia scivolata sul sedere di Sara, ma di aver subito chiesto scusa e di aver scherzato insieme alla Manfuso sulla vicenda che è diventata un vero e proprio caso.

Alfonso ha poi sostenuto che “Se uno mi tocca il sedere e non mi va gli tiro un ceffone…Perchè ti sei messa a ridere, non fa onore alla tua storia”. La donna – a quel punto- ha accusato Signorini di aver “Ignorato le premesse e di volerla giudicare” , mentre Ciacci ha sbottato con impeto sostenendo che “un linciaggio lo sopportava, ma due no”.

I toni hanno continuato a surriscaldarsi e ad un certo punto Signorini ha preso la parola nella confusione generale che si era creata ed ha cacciato bellamente e senza mezzi termini la Manfuso dallo studio. Queste le sue esatte parole: “Sara potevi inventarti una scusa migliore per lasciare il Grande Fratello…Vai pure fuori dalla casa e da questo studio, arrivederci…”