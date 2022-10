Amici, Maria De Filippi si sta mangiando le mani: ha perso proprio lui

La conduttrice, vera punta di diamante delle Reti Mediaset, rivela che due anni fa l’artista si presentò alle selezioni del programma ma non fu preso. Poco dopo però fece il botto vincendo tra le nuove proposte di Sanremo 2018 e da lì non si è più fermato. E lei si è così mangiata le mani!

Chi l’avrebbe detto che lui, , vincitore di Sanremo tra i giovani nel 2018, secondo classificato a Sanremo 2019 e oggi artista stabilmente in cima alle classifiche e che colleziona sold out negli stadi aveva bussato in tempi non sospetti alla porta di Queen Mary e che lei, che è una super talent scout, non abbia visto in lui la grandezza artistica che da tempo sta dimostrando di possedere?

Nel corso della conferenza stampa del serale di Amici 19 la moglie di Maurizio Costanzo, tra le conduttrici più amate in assoluto dagli italiani, giovanissimi inclusi, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo anche a un vero e proprio talento che lei- però- non aveva riconosciuto e pertanto non gli aveva dato l’opportunità di entrare nella scuola del padre di tutti i talent. Di chi si tratta? Fuori il nome!

Qualche talento le è sfuggito…

Tracciando un bilancio sulle edizioni del talent show più longevo della tv Maria De Filippi ha spiegato: “La soddisfazione più grande che mi dà questo programma è l’opportunità che riesce a dare ai ragazzi, e non si tratta solo di diventare famosi ma anche una semplice lezione di canto o di ballo“. E questo è decisamente, lodevole e assolutamente veritiero. Ma lo è altrettanto che lei avendo- come si suol dire- ” l’occhio lungo” è riuscita a scovare prima di altri il talento in alcuni ragazzi quando ancora nessuno, o comunque in pochissimi credevano in loro. Ma è anche accaduto, come la stessa ha candidamente confessato, che non sempre è riuscita a intuirli…

La sua ammissione

Ed eccola poi la rivelazione che di certo non ti aspetti: ” Mi fa piacere sapere di talent che hanno partecipato ad Amici dieci anni fa e adesso sono coreografi o assistenti coreografi. Non ho molti rimpianti. Nel corso delle edizioni sono passati alcuni cantanti, che adesso sono famosi e al tempo non ci siamo accorti di loro”. Un’ ammissione forte e importante che rende Maria ancora più umana e vera agli occhi del grande pubblico che la adora. Ma il suo pensiero è rivolto soprattutto a un cantautore, oggi amatissimo dai giovanissimi, che le era sfuggito…

“Per esempio, due anni fa passò Ultimo e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse. Con Ultimo ci sentiamo al telefono ed abbiamo un bellissimo rapporto”, ha poi svelato la conduttrice, oggi tornata anche saldamente al timone oltre che di Amici anche di Uomini e Donne.