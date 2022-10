Elisabetta Canalis, la figlia oggi sembra una piccola top model: è un incanto

Elisabetta Canalis, ricordata da tutti come la splendida velina mora di Striscia, dato che ha esordito sul Piccolo Schermo molti anni fa accanto all’amica ( ormai ex) e collega bionda Maddalena Corvaglia in tale ruolo, vive da diversi anni negli States insieme al marito dal quale è stata resa mamma sette anni fa. Com’è diventata oggi la figlia? Una piccola top model!

Skyler Eva è il nome della figlioletta di Elisabetta Canalis e per avere solo sette anni, compiuti in data 29 settembre 2022, sembra promettere molto bene sul fronte bellezza per il suo futuro… E- del resto-come una mamma così come potrebbe essere diversamente?

Il 29 settembre è una data assai speciale per Elisabetta Canalis. Difatti esattamente in quel giorno sette anni fa è diventata mamma di Skyler Eva, la sua unica bimba nata dall’amore con il marito Brian Perry. E, come ogni anno, l’ex velina mora di Striscia non può che rivivere quei momenti, condividendo tutte le emozioni e l’amore per la figlia con i suoi 3,3 milioni di follower. Ai quali, in occasione delle sette candeline di Skyler, ha mostrato la prima foto della bimba appena nata che fa parte- di certo- del suo meraviglioso album di famiglia. Cuore immenso di mamma!

Mamma e figlia? Due gocce d’acqua!

La showgirl, amatissima e seguitissima ancora oggi nel nostro Paese che lei porta sempre nel cuore, è molto legata alla sua bimba che negli anni è diventata sempre più simile alla sua splendida e assai celebre mamma sul fronte estetico ed esteriore, pur avendo ereditato gli occhi azzurri, decisamente belli e intensi, del del papà. Insomma, parliamoci chiaro: Skyler è tale e quale a Elisabetta che- a quanto pare- le starebbe pure trasmettendo le sue più vive passioni, tra cui lo Sport e -in particolare- il kickboxing. Inoltre sui Social la vediamo spesso e volentieri alle prese con trucchi, spazzole e phon, sempre accanto a sua madre, ovviamente!

Ha già un suo stile

Skyler i capelli lunghi e lisci e anche a livello di colore sembra aver preso quello di mamma Ely. A livello di abiti, scelt i insieme alla sua genitrice, che in quanto di Moda ne sa, ama prediligere capi femminili che puntino sia alla comodità ma anche alla eleganza. Un mix decisamente vincente e sempre alla page!

Non ama molto i colori accesi, ma piuttosto predilige quelli classici, mixandoli tra di loro. Adora il denim non solo da indossare tramite il classico paio di pantaloni, ma anche sfruttando giubbotti e camicie. Insomma, Skyler nonostante sia ancora tanto piccina, visto che- lo ribadiamo nuovamente- sa già il fatto suo. E se il buongiorno si vede dal mattino…