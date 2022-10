Edoardo Donnamaria, si è spinto troppo in là con Alberto: immagini bollenti

Oramai l’edizione del GF Vip attualmente in corso è assai più ricca di inarrestabili colpi di scena che diventano via via sempre più scoppiettanti e che tengono letteralmente incollati allo Schermo milioni di italiani. Non mancano poi eliminazioni a sorpresa e linguaggi un po’ troppo forti e coloriti . E ora sono pure arrivati- giusto per non farsi mancare nulla- atteggiamenti alquanto equivoci che hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori, tanto numerosi, del padre di tutti i reality…

Atteggiamenti equivoci- dicevamo e pure giustamente pochi istanti fa- tra due concorrenti del GF Vip, giunto alla sua settima edizione, mostrati in un’occasione alquanto particolare. Ma che cosa sarebbe successo? E chi li avrebbe messi in atto innanzi alle telecamere? In pratica il bel Edoardo sembrerebbe mostrarsi pericolosamente “indeciso” su una questione piuttosto intima col suo comportamento ambiguo… E i suoi atteggiamenti assai intimi con Alberto non sono passati- di certo- inosservati. La reazione di Antonella…

Durante una serata di musica e cocktail in giardino, Edoardo si è avvicinato pericolosamente ad Alberto. Gli HA afferrato il viso e gli ha stampato in men che non si dica un bacio. De Pisis– a questo punto- è sempre più illuso del fatto che tra loro possa nascere qualcosa, ma quelle di Donnamaria, interessato- almeno a quanto pare- ad Antonella Fiordelisi, potrebbero essere solo delle semplici provocazioni che – in tal caso- lo manderebbero in bestia dal momento che si sentirebbe- a quel punto- fortemente preso in giro. Ma come stanno davvero le cose?

Edoardo sta giocando con i sentimenti di Alberto?

Edoardo non ha ancora smesso di provocare Alberto De Pisis, che- dal canto suo- è sempre più cotto di lui. Nella Casa del GF Vip nascono i primi interessi, anche quelli non corrisposti, e ora si teme che il ragazzo, molto amato dal grande pubblico, possa prendersi una bella cantonata visto che- secondo molti in Rete- Edo stia solo giocando con lui, senza nemmeno pensare di ferirlo e di fargli del male con il suo atteggiamento che ha sorpreso molti telespettatori e che ora attendono spiegazioni in merito.

Bacia lui ma vuole lei…

Durante la serata aperitivo, già poco fa menzionata, i gieffini si sono molto divertiti. E i due giovani, dopo essersi lasciati andare a un passo di danza assai sensuale, ecco che ci sono baciati! Ma il gesto- lo ribadiamo per dovere assoluto di cronaca- è nato da Edoardo che ha preso così di sorpresa l’altro che ora sta pensando di piacergli davvero. Tuttavia, a quanto pare le cose non stanno così, dal momento che pare che Donnamaria voglia conquistare la bella Antonella e per farlo sarebbe anche pronto, dopo che si è confidato a lungo con Daniele Mora, di parlarle a cuore aperto.

E Alberto? Vedendolo molto turbato, alcuni vip si sono fermati a discutere con lui della sua cotta che ormai è più che palese . Il consiglio di Antonino è quello di non dare ad Edoardo troppo filo da torcere. Queste le sue esatte parole: “Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa, fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace“.

D’altronde Alberto non ha mai e poi mai nascosto il suo grande interesse per Donnamaria: “Sì, a me piace. Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento”, ha rivelato a tal proposito il giovane. Vedendolo molto pensieroso, anche Carolina ha espresso al ragazzo tutto il suo supporto, dicendogli con tanta dolcezza: “Hai pensieri? Cos’hai tesoro? Quando hai voglia io sono qui. Non insisto, quando hai voglia di parlare, ci sono… Sappilo“.