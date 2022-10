Sabrina Ferilli, la verità su Maria De Filippi: “Con lei riesco a fare cose che…”

Sabrina Ferilli si è lasciata andare ad una confessione su Maria De Filippi, vera Regina delle Reti Mediaset, e sulla sua esperienza ad Amici, definibile a buona ragione come il padre di tutti i talent. Le confessioni della splendida attrice romana, oggi nuovamente giudice a Tu Sì Que Vales.

Sebbene non sia presente come ospite fissa quest’anno, Sabrina Ferilli segue volentieri i ragazzi della scuola più famosa d’Italia, e rivela un aneddoto inatteso sulla presentatrice nonché carissima amica di vita che tanto piace agli italiani di ogni età.

Sono amiche praticamente da una vita Queen Mary e Sabrina Ferilli. Sono molto diverse eppure si vogliono un gran bene. Non per nulla si vedono spesso e chiacchierano sovente al telefono. Inoltre quando la De Filippi lavora a qualche trasmissione, chiama sempre l’artista romana per collaborare con lei o per apparire in qualche puntata in qualità di assai gradita ospite. Ora le due svolgono entrambe il ruolo di giurate alla nuova e seguitissima edizione di Tu Si Que Vales che ci tiene compagnia ogni sabato sera in prime time su Canale 5. Ma Sabry in passato ha anche svolto lo stesso ruolo ad Amici...

La Ferilli e quel aneddoto

Anche se in certi momenti Sabrina Ferilli non è ospite fissa del serale del padre di tutti i talent, non per questo l’attrice non segue con piacere uno dei programmi cult di Maria, seguitissimo perlopiù anche dai giovanissimi che sognano un giorno di parteciparvi. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista ha raccontato un aneddoto che riguarda i siparietti ironici ai quali la moglie di Maurizio Costanzo l’ha spesso e volentieri sottoposta, anche suo malgrado.

Maria si diverte a metterla in difficoltà

“Maria si diverte a mettermi in difficoltà, ma è un segno di confidenza e di affetto. Mica lo permetterei a tutti, eh! Noi giochiamo, con lei riesco a fare cose che non faccio con nessun altro”. Sabrina è tornata a parlare anche della sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo che quest’anno sarà condotto per la quarta volta consecutiva dal mitico Amadeus.

Sul palco del Teatro Ariston l’attrice si era lasciata andare ad uno splendido monologo che ha incantato i numerosissimi spettatori nella sua semplicità, diventando virale in pochissimi minuti sui Social. Questa la sua dichiarazione in merito alle sue partecipazioni, non solo l’ultima, alla nota kermesse, apprezzata e conosciuta in tutto il mondo: “Mi sono lasciata andare, me la sono goduta! Più facevo il confronto con la mia prima esperienza al Festival e più ero contenta. Del 1996 ricordo tanta tensione e fatica, sentivo il peso della responsabilità”.