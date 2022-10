Antonino Spinalbese, dà il colpo di grazia a Ginevra: “Sono un figlio di putt…na”

Grande Fratello Vip 7, il padre di tutti i reality, mai come in questa edizione, condotta anche a questo giro dal camaleontico Alfonso Signorini, già direttore del magazine Chi, spumeggiante e ricca di colpi di scena anche di momenti decisamente forti, di eliminazioni e di ritiri da parte dei concorrenti, è anche molto chiacchierata per via della nascita di possibili nuove liason. E una di queste era quella tra l’ex di Belen Rodriguez, il bellissimo Antonino Spinalbese, e Ginevra Lamborghini, sorella della ben più celebre Elettra, che è stata cacciata dalla Casa Più Spiata d’Italia, dopo alcune sue frasi poco gentili e decisamente offensive.

Ma ora l’uomo, chiacchierando a ruota libera con un’altra concorrente, ha voluto- per così dire- ” mettere un punto sulla faccenda” e dire una volta per tutte che cosa pensa della giovane dopo che, soltanto qualche giorno fa, con tanto di lacrime, dopo la sua uscita di scena, aveva fatto intendere a tutti quanti quanto lui ci tenesse a lei…

Quando lei è stata cacciata dal gioco, perché come tale deve essere visto, lui è andato in attimo in crisi e si è quasi scocciato per non essere stato chiamato prontamente in confessionale dagli autori dal momento che- a suo avviso- se lei era stata mandata via era per colpa sua. In che senso? Dal suo racconto si è intuito che se la ragazza abbia detto, o meglio ripetuto, una frase decisamente infelice, che le è costata l’eliminazione anticipata dal reality, la colpa sarebbe stata sua dal momento che lui per primo era andato sul discorso, inducendola ha dire- in qualche maniera- quello che poi- purtroppo- per lei ha detto. Poi lo abbiamo visto alquanto triste e amareggiato e in molti- a quel punto- si sono pure ricordati quanto i due si fossero dimostrati vicini all’interno della Casa. Ma ora lui scombina le carte e lascia i telespettatori letteralmente basiti e a bocca aperta…

Si è dato del figlio di pu***na

Lui, parlando a cuore aperto con la splendida Cristina Quaranta, che ha affrontato per prima l’argomento ha dichiarato:” No Cri, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***na. Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei…”.

Ma che cosa ha voluto dire con tale affermazione, decisamente molto forte, l’uomo? Lo ha spiegato poco dopo dicendo: “Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio. Perché ti dico questo? Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo…”.

Poco dopo per rafforzare il suo pensiero ha poi aggiunto con maggiore impeto: “Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso.”

Non si sa chi sia il compagno di Ginevra

Sta di fatto che nemmeno ora si sappia chi sia l’uomo, decisamente misterioso, che farebbe coppia da un po’ di tempo con la bella Ginevra dal momento che lei lo abbia voluto tenere ben lontano dal Gossip e dalla bufera mediatica. Sta di fatto che ora lei, dopo avere partecipato, seppur solo per una manciata di settimane, al padre di tutti i reality, ed essere uscita di scena per alcune parole cattive e offensive, rivolete a Marco Bellavia, ha ottenuto una dose di popolarità davvero molto alta, Ergo, riuscire a tenere nascosto l’uomo non deve essere per nulla facile. Deciderà- dunque- di venire allo scoperto?

Ma ora una domanda è d’uopo: se lei non fosse stata fidanzata, Antonino si sarebbe lasciato andare con la ragazza? Provava una reale attrazione per lei? O- forse- ora che lei è uscita di scena ha cambiato- come si suol dire- ” le carte in tavola” per far parlare maggiormente di lui e provare magari a conquistare un’altra donna presente ancora nel reality? Non ci resta che attendere per vedere come si comporterà prossimamente l’ex di Belen Rodriguez…