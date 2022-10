Kikò Nalli e Tina Cipollari, matrimonio fatto in mille pezzi: il motivo è dei peggiori

Sapete il motivo per cui Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono lasciati dopo anni d’amore e la nascita dei figli che sono la luce dei loro occhi? E’ successo qualcosa in particolare o si è messo di mezzo qualcuno? Un tradimento? Tutta la verità!

Kikò Nalli e Tina Cipollari sono stati legati per oltre 15 anni. Il matrimonio tra i due ha fatto sognare i più e quando è finito ha lasciato l’amaro in bocca ai rispettivi fan che non si aspettavano affatto che la coppia fosse giunta- come si suol dire- ” alla frutta”.

Proprio lui, Chicco Nalli ha parlato spesso del suo rapporto con Tina Cipollari, soprattutto durante la sua passata esperienza al Grande Fratello. L’hairstylist e la vamp di Uomini e Donne sono stati legati per ben quindici anni, dunque- come si suol dire- ” mica noccioline”. Il loro è stato certamente un amore importante che li ha portati a sposarsi e a mettere al mondo dei figli. Ma poi è giunta, come una sorta di fulmine a ciel sereno, la notizia della fine del loro matrimonio che ha lasciato interdetto i più che sognavano per loro un happy end che- come abbiamo potuto notare- non c’è stato, come nessun ritorno di fiamma. Oggi pare che i due siano in buoni rapporti anche per il bene assoluto delle loro creature che vengono sempre e comunque prima di tutto. Kikò ha svelato perché è finita con Tina

Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, Kikò aveva rivelato il vero motivo per cui lui e Tina si sono detti addio. La coppia si era conosciuta nello studio di Uomini e Donne quando Chicco corteggiava la tronista Zaira e la Cipollari rivestiva il ruolo di opinionista. Prima qualche scambio di battute, poi i primi contatti e la rivelazione, davvero tosta, a Maria De Filippi. Per quindici anni i due sono stati sposati, sino alla decisione di lasciarsi, arrivata- a quanto pare- non senza infinto e acuto dolore. . La coppia ha avuto tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca, a cui Chicco è molto legato e che sta cercando di proteggere in tutti i modi possibili e immaginabili dal chiacchiericcio e dalla malelingue che- si sa- sono sempre in agguato!

Per i figli vogliono stabilità ma tra di loro era finita la passione

“Io ho tre figli maschi di 16, 12 e 11 anni . I bambini stanno una settimana con me e una con lei. Noi abbiamo un bel rapporto. Noi avevamo una casa e adesso ci alterniamo. Una settimana in quella casa ci sta Tina e la settimana dopo arrivo io e lei esce. I bimbi stanno fermi, io e lei abbiamo la valigia in mano. Loro devono avere la stabilità, la loro Playstation, i loro amici”, aveva raccontato l’uomo.

Kikò ha poi svelato che il matrimonio con la vamp è finito perché fra di loro è venuta a mancare la passione. Siamo stati sposati 15 anni. Perché è finita? Il vero motivo? La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”, ha svelato l’artista che con tali parole ha rasserenato- almeno un poco- i fan della coppia.