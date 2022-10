Ilary Blasi pizzicata con il giovanissimo: sembra proprio che Totti sia stato dimenticato

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è costantemente al centro dell’attenzione per quanto riguarda il gossip. Ogni giorno esce una notizia nuova che allontana sempre di più un possibile riavvicinamento dei due. Nel frattempo Ilary si gode una giornata di shopping con un giovanissimo, alla faccia di Totti. Chi sarà il giovane misterioso?

Siamo purtroppo molto lontani da quel gesto da favola che ci ha fatto sognare tutte, quel 2002 allo stadio, quando per esultare la vittoria del derby, Totti ha indossato la famosa t-shirt “6 unica”. Quella dedica verso la sua futura moglie Ilary è stata indimenticabile. Purtroppo oggi quel rapporto idilliaco è finito.

Di parole ne stanno dicendo e scrivendo tante su questa vicenda. È sempre brutto però quando due adulti, genitori di tre bellissimi figli, non riescano a mantenere dei toni pacati, per amore della prole più che altro, ma si punzecchiano a suon di frecciatine sui social. Ecco perché ha stupito molto vedere Ilary fare un gesto normale come quello di andare per negozi a fare shopping con l’unico amore della sua vita.

Quando tutto è iniziato tra Ilary e Francesco

Come accennato prima, la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è una tra quelle più paparazzate e seguite di sempre. Dopo il gesto della t-shirt, siamo arrivati al matrimonio in diretta nel 2005, fino alla nascita dei figli Christian, Chanel e Isabel. Dopo, tutto è cambiato, sono stati ripresi litigi, lei che non seguiva più lui, lui che smentiva la crisi, lei che parlava di complotto, fino ad arrivare alla conferma della loro separazione. Quello che succederà da qui in poi è un mistero, la controversia legale per la divisione del loro ampio patrimonio tra beni e società, sarà sicuramente una procedura molto lunga e tortuosa.

Shopping con un giovanissimo Totti jr.

Ilary Blasi per distrarsi da tutto quello che sta succedendo tra il suo ex marito Francesco e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, ha deciso di fare shopping con l’uomo della sua vita. Solo lui è riuscito a farla sorridere e a farle dimenticare questo brutto periodo. Stiamo parlando di suo figlio Christian, da bravo principe, accompagna la sua mamma per le vie di Roma ad acquistare capi di abbigliamento in armonia.

Proprio vero che i vip a volte sono uguali a noi. Mamma e figlio sono stati pizzicati ad acquistare capi scontati a 30 euro, cifre molto differenti da quello che ci immaginavamo.