Gf Vip 7, esce fuori una scandalosa confessione: proprio lui voleva palpeggiarla nel letto

Una dichiarazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha scioccato tutti: un concorrente molto noto voleva “fare cose nel letto”.

Il Grande Fratello Vip è cominciato solo da poche settimane, ma già non sono mancati i primi drammi. Già durante la prima giornata c’è stata la prima crisi: l’influencer Luca Salatino ha avuto il primo attacco di nostalgia ed è scoppiato a piangere mentre pensava alla fidanzata Soraya, conosciuta a Uomini e donne. Se questo, tuttavia, è solo un dramma “innocente”, quelli successivi non sono stati affatto così leggeri.

Negli ultimi giorni, infatti, è sulle bocche di tutti quello che è successo all’ex concorrente Marco Bellavia. L’attore, star degli anni ’80, infatti ha subito un atteggiamento di bullismo dagli altri inquilini della casa. Dopo aver spiegato di soffrire di depressione, infatti, non è stato aiutato dagli altri e quasi nessuno ha mostrato un minimo di empatia nei suoi confronti. Per questo, quando ha capito di essere destinato a passare delle settimane troppo difficili, ha deciso di abbandonare lo show prima del previsto.

Gli spettatori non hanno assolutamente approvato il comportamento degli altri vipponi e la redazione del programma ha deciso di prendere delle conseguenze molto serie. Per questo, durante la diretta, sono stati squalificati due concorrenti: Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra) e Giovanni Ciacci (che era comunque in nomination).

Ma non è finita qua.

Grande Fratello Vip, la dichiarazione incredibile di Gegia

Durante l’ultima puntata Alfonso Signorini ha dimostrato di essere molto deluso dall’atteggiamento tenuto dai concorrenti nei confronti di Marco Bellavia. In particolare, ha chiesto spiegazioni a Ginevra Lamborghini, che poi ha deciso di squalificare per l’infelice frase “Si merita di essere bullizzato” e a Giovanni Ciacci. Anche quest’ultimo, alla fine, è stato costretto a uscire dalla casa.

I video dell’atteggiamento dei concorrenti nei confronti dell’attore che ha abbandonato il gioco sono numerosi. In particolare, l’account giuseppeporro.it ha pubblicato su Instagram una dichiarazione di Francesca Antonaci, detta Gegia. L’ex showgirl ha raccontato quando Marco Bellavia le aveva chiesto di dormire insieme perché si sentiva triste. Stando a lei, però, l’attore voleva fare anche “altro” con la coinquilina. “Voleva fare cose nel letto” ha spiegato lei, sfogandosi con i compagni.

I fan, però, non sembrano volerle credere e hanno risposto negativamente nei commenti. L’atteggiamento della vip, infatti, non è affatto piaciuto, né agli spettatori né alla redazione della trasmissione. Forse, infatti, i provvedimenti disciplinari non sono finiti. Staremo a vedere.