Paola Barale, rivelati dettagli scottanti: cosa combina in camera da letto

In attesa di scendere in pista a Ballando con le Stelle la showgirl, amatissima ancora oggi dagli italiani, ha fatto qualche confidenza sulla sua vita intima. Poco e niente si sa della vita privata di Paola Barale dopo la fine della lunga storia d’amore con Raz Degan. I due si sono amati dal 2002 al 2005. In precedenza la donna è stata sposata con Gianni Sperti, più esattamente dal 2005 al 2002. Ma che cosa si sa del dopo? Chi ha amato poi lei?

Da sette anni – in pratica- non si sa più nulla degli amori della Barale: come sta il cuore della nuova concorrente di Ballando con le Stelle? Batte forte per qualcuno? O è ancora single?

In una lunga intervista rilasciata al settimanale femminile F Paola, a 55 anni, ha spiegato di essere felicemente single. Non sente ora come ora alcuna necessità di vivere in coppia. Insomma, sta molto bene da sola ed è contenta di avere questa indipendenza, senza rendere conto a nessuno. Del resto dai 16 ai 48 anni è sempre stata in coppia, ha sempre avuto storie lunghe ma poi ha cambiato idea! Del resto, può capitare di cambiarla nel corso della propria vita, no?

Per la vita da single è meravigliosa, anche se il “se*** non manca”…

“Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”, ha rivelato senza tanti peli sulla lingua la bellissima donna che fa ancora sognare con la sua eccellente fisicità e la sua ingente sensualità gli italiani che la seguono con acuto interesse sui Social, in particolare su Instagram.

La donna poi- per l’immensa gioia dei suoi fan- è andata- per così dire- sul piccante…

“Il se*** non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati” ha raccontato l’ ex storica valletta di Mike Bongiorno che ne ha poi approfittato per ribadire il suo orientamento sessuale. Come ben sapete da anni gira una sorta di leggenda metropolitana che vede Paola Barale segretamente lesbica. La diretta interessata ha ribadito di essere etero, anche se in futuro potrebbe provare delle esperienze diverse. Questa la sua sintetica dichiarazione a riguardo: “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”.

Il suo segreto di bellezza

Paola Barale ha- inoltre- svelato di aver venduto sia la sua moto sia la sua auto. Ora a Milano, dove vive da tempo, gira solo in monopattino, che ritiene decisamente più ecologico e più veloce. La nuova concorrente di Ballando con le Stelle, il programma danzereccio di Rai 1 del sabato sera condotto dalla mitica Milly Carlucci, ha pure confidato il suo segreto di bellezza. Del resto, come si può notare, più passa il tempo ma la sua pelle è sempre più liscia. Ma come fa?

La donna ha ammesso di usare trattamenti non invasivi. Inoltre è di grande aiuto la sua condizione mentale. Difatti lei oggi è molto felice e si sente più forte e tosta e questo benessere interiore , davvero potente e ragguardevole, contribuisce -inevitabilmente- anche a quello esteriore. E i risultati si vedono, eccome!