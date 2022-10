Eva Grimaldi, il tristissimo divorzio dall’ex marito: “Lui voleva solo…”

Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip 6, Milva Perinoni, nome vero di Eva Grimaldi, ha lasciato dichiarazioni importanti sulla sua vita privata e in particolare del divorzio con il suo ex marito.

La showgirl veneta Eva Grimaldi è in una relazione stabile e felice. Sposata con Imma Battaglia, a cui è legata sentimentalmente da 11 anni, l’attrice si gode a pieno il suo matrimonio. Ma la sua vita amorosa è stata una montagna russa, tra alti e bassi da far venire le vertigini. Al centro di gossip, negli anni si è parlato tanto delle relazioni di Milva nei quotidiani. Prima del coming out, infatti, Eva ha avuto relazioni con nomi noti, quali Vittorio Sgarbi, Lele Mora e Gabriel Garko.

Con quest’ultimo, la relazione è stata una delle più chiacchierate negli anni 90, ma anche la più finta delle storie del gossip. Proprio lo stesso Gabriel ha dichiarato, al GF Vip, di aver studiato con Eva la loro storia a tavolino, per coprire l’omosessualità di Gabriel prima e di Eva dopo. Amori finti, tormentati e veri. È il 2006 quando il cuore di Eva sta per conoscere un’altra tempesta che ha un nome e cognome: Fabrizio Ambroso.

Il matrimonio con Fabrizio Ambroso

Si sa poco dell’imprenditore veneto che ha sposato Milva: è nato nel 1968, vive a Verona ed è imprenditore nel settore dell’import/export di oggetti d’arredo. L’Ambroso non condivide scatti della sua vita privata. Per molti, è diventato riservato dal momento in cui ha ottenuto il divorzio dalla famosissima Grimaldi.

Prima di comprendere il dolore di Eva, diciamo che la Grimaldi sposa nel 2006 l’imprenditore veneto Fabrizio Amoroso, dopo sei mesi di fidanzamento ufficiale. Nel 2010, dopo soli 4 anni, le loro vite si separano per volontà di Fabrizio e dopo 7 anni ottengono il divorzio. Eva soffre tantissimo per questa rottura subìta e inizia a bere. Eva, dopo tanti anni, adesso ha fatto pace con il suo passato e, non molto tempo fa, ha rilasciato un’intervista molto toccante a Di Più.

Il dolore per il suo divorzio

Era marzo del 2010 quando Fabrizio Ambrosio decise di allontanarsi dall’attrice. Eva ha più volte dichiarato che, nonostante fosse una separazione divenuta consensuale: “In quel momento mi cadde il mondo addosso.”

La disperazione e il dolore per il fallimento portò Eva a rifugiarsi nell’alcol. “Bevevo troppo. Prima, qualche bicchiere, poi, la sera a cena, senza accorgermene mi consolavo con una bottiglia intera di vino. Cercavo di stordirmi e, piano piano, ho iniziato a bere anche il whisky”.