Amici, grandioso ritorno di un prof dopo anni: “Se Maria chiama vuol dire che…”

Un grande maestro di danza, famoso per essere stato la colonna portante di Amici fin dalla prima edizione, si confessa pubblicamente, svelando il motivo che l’ha portato a lasciare il programma dopo tanti anni. Chissà chi se lo ricorda.

Amici, il fortunato talent capitanato da Maria De Filippi, ha avuto un grosso successo fin dagli inizi. Molti allievi di successo di oggi che sono usciti dalla scuola più seguita di sempre, devono tutto al fortunato programma. Ne sono un esempio Alessandra Amoroso e Emma Marrone, solo per citarne due. Non solo gli allievi sono famosi, anche gli insegnanti sono pietre miliari del canto e del ballo.

Fin dalle prime edizioni, uno tra i più grandi ballerini e coreografi di sempre hanno diretto insieme a Maria, dietro i banchi di scuola, l’evolversi del programma per ben 17 anni. Stiamo parlando di Garrison Rochelle. Però si sa, dopo un po’, la passione svanisce e c’è bisogno di emozioni nuove per ritrovare la passione in quello che si fa.

Chi è Garrison Rochelle?

Garrison Rochelle è nato in Texas nel 1955 ed è un ballerino, coreografo e insegnante statunitense naturalizzato ormai da anni in Italia. Negli anni ’80 ha fatto parte, insieme al collega Brian Bullard, del dinamico duo Brian & Garrison. In seguito hanno deciso di prendere strade diverse, ed è così che Garrison è approdato come insegnante di Amici di Maria De Filippi, dal 2001 al 2018.

A volte vorrebbe ammazzarla…

Garrison Rochelle ha raccontato la sua esperienza ad Amici. Lui ha molta stima verso Maria De Filippi ed è stato felice di condurre il programma insieme a lei per tanti anni. Ma quando si è reso conto di aver perso totalmente la passione ed essere diventato acido e freddo, ha capito che era ora di prendere una strada diversa. Pur mantenendo affetto e stima verso la conduttrice, con la quale mantiene un bellissimo rapporto.

“Non ho mai parlato male di Amici. Maria fa parte della mia famiglia. Ci sono momenti in cui io voglio ammazzarla e quelli in cui lei vorrebbe fare altrettanto con me. Ma ci vogliamo bene. Che senso ha parlare male di Amici? Qualcuno lo critica perché è cambiato rispetto al passato, ma invece bisogna apprezzare il coraggio di Maria di far evolvere una trasmissione così di successo. E i numeri parlano chiaro. Al pubblico piace, questo è quello che conta. Il mio cuore mi suggerirebbe di no. Ma se Maria mi chiamasse vorrebbe dire che ha bisogno di me. E se ha bisogno di me, io sono già là.”