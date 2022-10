“Uno schifo di donna”: le parole di Gegia la smascherano definitivamente

Il caso mediatico di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip sta continuando e la rabbia dei concorrenti che l’hanno appoggiato, giustamente non si placa anche dopo il suo abbandono. Ecco cosa ha dichiarato Gegia, le sue parole veramente la fanno apparire per quello che è…una brutta persona.

Marco Bellavia, il concorrente del Grande Fratello Vip che è stato bullizzato ed esiliato da quasi tutti i concorrenti del GF Vip, continua a far discutere. L’indifferenza e la poca empatia sono le due componenti che sono mancate nei suoi colleghi gieffini, è questo che fa discutere e fa anche paura. Come sta diventando il mondo?

Dopo il suo abbandono, c’è chi è stato squalificato, è il caso di Ginevra Lamborghini e chi è stato eliminato, come Giovanni Ciacci. Loro due sono stati i primi ad aver pagato quei commenti aggressivi e cattivi. Ma sicuramente ci sono ancora molti concorrenti che avrebbero dovuto subire delle conseguenze, in primis sicuramente Gegia.

La lettera che Marco Bellavia ha scritto ai suoi ex colleghi di “Casa”

In queste ore sono in molti che ancora stanno ricordando le parole della lettera che ha scritto Marco Bellavia ai suoi colleghi gieffini. È stata letta poi in studio durante la diretta di Alfonso Signorini da uno speaker. Le parole sono state taglienti come una lama, dirette e sicuramente in molti “abbasseranno lo sguardo” quando lo rivedranno, come ha concluso appunto nel suo monologo. Nonostante i visi dei concorrenti fossero tagliati dal dolore, addirittura Gegia in persona ha chiesto scusa, cosa finora mai successa, ci si chiede se veramente qualcuno ha imparato qualcosa da quello che è successo o è solo un modo per uscire dal pasticcio in cui si sono cacciati?

Il dialogo tra Gegia e Fiordelisi

Quello che fa riflettere molto è che Gegia durante la diretta si è fatta immortalare triste e dispiaciuta da quello che ha fatto. Peccato però che in un precedente confronto con una delle poche che hanno sostenuto Marco Bellavia, cioè Antonella Fiordelisi, le sue parole sono state molto diverse. Non c’era pentimento in quello che ha detto. Antonella le ha chiesto senza mezze misure il perché ha pianto per l’uscita di Ciacci, mentre per Bellavia non ha avuto un briciolo di pietà?

“Te lo sto spiegando, sembra che vuoi litigare. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto di Marco e perché sono una str**za”.

Sicuramente da una figura professionale, in quanto psicologa, come lei non ce lo saremmo mai aspettato. Qualche domanda se la sta facendo anche l’ordine degli psicologi del Lazio.