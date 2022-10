Gianni Sperti, pazzo di una delle professioniste di Amici: il marito gelosissimo

Gianni Sperti è rimasto letteralmente folgorato da una delle ballerine di Amici di Maria De Filippi, il padre di tutti i talent. L’ opinionista fisso del dating show di Canale 5 non ha potuto fare a meno di commentare un post pubblicato sui Social.

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscere meglio Gianni Sperti nel ruolo di opinionista nel programma di Uomini e Donne, sempre un passo avanti nelle dinamiche sentimentali e pronto a scoprire possibili inganni. Un intuito che ha colpito Maria De Filippi, la quale ha capito fin da subito come lui potesse portare qualcosa in più nel programma pomeridiano, tanto amato dagli italiani, soprattutto dai più romantici.

Ricordiamo, comunque sia, che Gianni Sperti ha fatto il suo ingresso nel vasto mondo dello spettacolo come ballerino, diventando poi di punta in molte trasmissioni televisive tra cui segnaliamo Buona Domenica. La danza, nonostante il cambiamento lavorativo, è sempre rimasta il suo grande amore e, non a caso, ecco che a catturare la sua attenzione troviamo proprio uno dei volti noti di Amici che opera da anni con grande maestria e ingente professionalità in questo campo.

Lui ha sempre protetto la sua vita privata

Dopo l’addio a Paola Barale, concorrente di Ballando con le Stelle, Gianni Sperti ha sempre protetto la sua vita privata “con le unghie e con i denti” non confermando nessuno dei rumors che sono stati lanciati negli anni dai vari magazine rosa. Al momento- dunqu- non è ben chiaro se nella vita del ballerino e opinionista televisivo vi sia qualcuno oppure no. Tuttavia pare che a fargli battere il suo cuore ci sia uno dei volti più famosi e apprezzati di sempre del programma Amici di Maria De Filippi. Ma di chi si tratta? Chi è costei? La conoscete tutti…

Francesca Tocca lo ha mandato in tilt

Stiamo parlando di Francesca Tocca, e la conferma di quanto appena detto la troviamo appunto in un post condiviso su Instagram. Ebbene sì, la donna, attuale moglie di Raimondo Todaro, ha catturato l’attenzione del Web e anche di Gianni Sperti attraverso la pubblicazione di uno scatto. Nel post in questione , troviamo la ballerina in un dittico in bianco e nero con una posa e un’aria molto sensuale che ha mandato chiaramente in tilt i maschietti di ogni età, compreso lui!

Un connubio quest’ultimo decisamente mozzafiato, tanto da lasciare senza parole anche l’opinionista. Non a caso, Gianni Sperti ha subito commentato lo scatto condiviso da Francesca Tocca con un qualcosa di molto semplice come un cuore rosso, ma che lascia intuire quanto lui la apprezzi. E che ne penserà di tutto questo il suo affascinante consorte?