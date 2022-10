UeD, la dama ha scioccato tutto lo studio: rimasta incinta a 40 anni

Una nota dama di Uomini e donne si è scoperta incinta a quarant’anni: ecco di chi si tratta.

Senza dubbio Uomini e donne è uno dei programmi più famosi delle reti Mediaset. Procede con grande successo da più di vent’anni, sempre sotto la conduzione di Maria De Filippi. Certi personaggi, inoltre, sono diventati proprio dei volti storici della trasmissione: sapevate che una dama molto nota è rimasta incinta a quarant’anni?

Il date show procede con grande successo dagli anni ’90. Non tutti sanno che agli inizi era completamente diverso rispetto a come è oggi: prima, infatti, era un programma dove giovani coppie parlavano e discutevano delle proprie relazioni amorose. In seguito, la presentatrice ha deciso di cambiare il format, cosa che il pubblico ha enormemente apprezzato.

Con il tempo, proprio il pubblico si è affezionato a certi personaggi che sono poi diventati storici. Due dame, in particolare, oggi sono molto famose: Tina Cipollari e Gemma Galgani. Sapevate che una delle due ha scoperto di essere incinta quando aveva quarant’anni? Purtroppo la gravidanza non è andata avanti.

Uomini e donne, quando Gemma Galgani rimase incinta

La nota Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista alla rivista ufficiale di Uomini e donne, dove ha raccontato di aver vissuto un dramma molto pesante quando aveva quarant’anni. La dama nota per le sue discussioni con la collega Tina Cipollari si è lasciata andare, mostrando tutto il suo dolore per questo evento. Ha rivelato, infatti, che sognava da tempo di diventare mamma, ma purtroppo non c’è mai riuscita.

“Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso“. L’opinionista non è scesa troppo nei dettagli – dato il doloroso argomento – ma ha spiegato che non aveva avuto figli quando era più giovane perché stava aspettando la persona giusta.

Purtroppo questa gravidanza non è continuata e lei non è riuscita ad avere un figlio, come tanto sognava. Per lei questo ricordo rappresenta ancora un tremendo momento del suo passato, di cui non parla volentieri. Ha spiegato che non aveva avuto figli prima perché aspettava l’uomo giusto e perché non si sentiva pronta, ma se potesse tornare indietro agirebbe in modo diverso. Ha detto, infatti, che se avesse avuto più coraggio avrebbe potuto essere una mamma single. Alla fine ha aggiunto che al momento ha deciso di dedicarsi con tutte le sue energie alla carriera televisiva e che adesso va bene così.