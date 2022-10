Sangiovanni e Giulia Stabile, sono marito e moglie? La rivelazione di lei fa impazzire i fan

Il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile si sono sposati? Una dichiarazione sui social ha fatto impazzire i fan.

Senza dubbio Sangiovanni e Giulia Stabile sono una delle coppie nate nel mondo dello spettacolo più belle degli ultimi anni. I due si sono conosciuti sui banchi della scuola di Amici due edizioni fa e da allora non si sono più lasciati. Lei ballerina e lui cantante, hanno dimostrato di essere non solo una coppia molto unita e affiatata, ma anche talentuosa: lei si è piazzata al primo posto e lui al secondo. Non era mai successa una cosa del genere nella storia del talent.

L’amore tra i due è continuato anche fuori dal programma di Maria De Filippi, così come le carriere di entrambi nel mondo televisivo. Entrambi continuano a collaborare con Amici, ma non solo. Dal 2021 la ballerina fa parte della giuria di Tu sì que vales insieme a Belen Rodriguez: lei stessa ha dichiarato di avere uno splendido rapporto con la modella argentina e di trovarsi molto bene anche con gli altri colleghi. Lui, invece, ha rilasciato diverse canzoni, tutte di grande successo. Ha partecipato anche a Sanremo, presentandosi come uno dei concorrenti più giovani, insieme a Blanco. Si è classificato al quinto posto.

Ma quali sono i rapporti tra i due oggi? E’ vero che si sono sposati?

Sangiovanni e Giulia Stabile, sono convolati a nozze?

Sicuramente Sangiovanni e Giulia Stabile continuano a riscuotere un grande successo anche dopo la fine della trasmissione che li ha resi famosi. In particolare, sono molto seguiti sui social, soprattutto su Instagram. In totale, infatti, hanno circa tre milioni di follower. Il loro amore è sicuramente molto forte e la loro relazione procede a gonfie vele… ma hanno forse compiuto il passo definitivo?

Una recente dichiarazione della ballerina, infatti, ha fatto impazzire i fan. Di recente, infatti, ha pubblicato una story su IG dove spiegava che il compagno ha pubblicato una nuova canzone e si rivolgeva a lui chiamandolo “maritozzo“. Questo significa che si sono sposati senza dirlo a nessuno? L’idea di un matrimonio segreto tra vip, infatti, è sempre un argomento molto gettonato tra fan.

In questo caso, però, non è così. La ballerina era ovviamente ironica e per ora i due sono solo fidanzati. Questo, tuttavia, non significa che in futuro possano veramente presentarsi insieme all’altare. E voi cosa ne dite, vi piace la coppia che formano insieme?