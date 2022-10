“Mi ha baciato con la lingua e ho vomitato”: Belen umiliata proprio da lui

Un noto vip ha dichiarato di aver baciato la showgirl Belen Rodriguez, ma di aver poi vomitato. Ma chi ha osato fare una dichiarazione del genere?

Senza dubbio, tutti gli italiani considerano Belen Rodriguez come una delle donne più belle del mondo. La showgirl è arrivata in Italia dall’Argentina una decina d’anni fa e da allora è una dei personaggi più importanti del mondo dello spettacolo. Tutti la desiderano, eppure c’è un vip che ha fatto una dichiarazione molto forte, con l’intento di umiliare la modella. Un famoso vip, infatti, ha rivelato di averla baciata, ma di essere poi stato male per diversi giorni.

La conduttrice compare spesso sulle copertine dei giornali di cronaca rosa. Fin dal suo arrivo nel nostro Paese, si è subito fatta notare non solo per la grande bellezza, ma anche per la sua vita sentimentale. A 19 anni ha avuto una relazione di alcuni anni con il calciatore Marco Borriello. Lei ha sempre dichiarato di aver un bellissimo ricordo di questo amore.

In seguito, ha avuto una relazione molto più complicata con l’imprenditore Fabrizio Corona, di cui non parla spesso, dal momento che in quel periodo ebbe anche un aborto spontaneo. Nel 2013 si è poi sposata con il ballerino Stefano De Martino, conosciuto ad Amici, con cui ha avuto il figlio Santiago. I due sono tornati insieme di recente, dopo un periodo di pausa di qualche anno, durante il quale lei ha avuto la figlia Luna Marì con l’ex compagno Antonino Spinalbese, adesso nella casa del Grande Fratello Vip.

Ma chi non ha apprezzato il bacio di Belen?

Belen Rodriguez asfaltata da Cristiano Malgioglio: la replica di lei

Come riporta nonopress.it, Cristiano Malgioglio ha dichiarato di aver baciato Belen Rodriguez, ma di non aver apprezzato, tanto che avrebbe vomitato per ben sette giorni. Si tratta di una dichiarazione molto forte e ben poco carina nei confronti della showgirl argentina, che rimane il sogno erotico di tanti italiani.

La giudice di Tu sì que vales non si è fatta attendere e ha subito risposto alla dichiarazione poco lusinghiera del cantautore siciliano. Innanzitutto, ha smentito la cosa, spiegando che tra di loro non c’è mai stato nessun bacio, ma non si è fermata qua. Ha anche aggiunto che, piuttosto che baciare lui, preferirebbe limonare con il noto immobiliarista Roberto Carlino. Per adesso il paroliere non ha ancora reagito, ma chissà se mai replicherà?