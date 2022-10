Kate Middleton, viso scarnito e pallido: la principessa è irriconoscibile

Kate Middleton da quando è mancata la Regina ed è diventata Principessa del Galles insieme a suo marito William, ha decisamente cambiato look e non solo, anche il viso appare pallido e stanco. Vediamo tutti i dettagli della nuova mise. Un particolare indumento era anche tra i preferiti di Lady D.

Sicuramente le responsabilità, dopo la morte della Regina Elisabetta, sono triplicate per Kate e William, diventati ufficialmente principi del Galles, dopo che Re Carlo III è salito al trono. Sono stati molti i cambiamenti e sicuramente lo stress è molto forte, soprattutto per Kate Middleton.

La principessa del Galles appare molto diversa dagli anni precedenti, non solo per il vestiario che è diverso da quello che con cui ci aveva abituato ma anche per l’aspetto fisico. Il suo volto appare sempre più stanco e scarnito.

Kate Middleton, da studiosa dell’arte a principessa

Catherine Middleton, conosciuta come Kate, è nata nel 1982 nel Regno Unito. Figlia di una famiglia nobile, Kate inizialmente aveva intrapreso la via scolastica della storia dell’arte e di moda, finché ad una sfilata non ha conosciuto quello che sarebbe stato il suo attuale marito, il principe William. Sono convolati a nozze nel 2011 e hanno avuto tre figli, George, Charlotte e Louis. Kate è stata definita molto simile all’amata mamma di William, Diana, in quanto entrambe sono molto attente ai bisognosi.

La foto che ha fatto preoccupare i sudditi

Kate Middleton ha sempre avuto uno stile molto particolare e molto fine nel vestiario, tant’è che i suoi abiti fanno parto della raccolta “Kate Middleton effect”, diventando una delle 100 donne più influenti nel mondo. Ha sempre portato colori molto decisi o molto sgargianti, per questo ha stupito molto l’outfit indossato durante la visita in Irlanda del Nord accanto a suo marito, il principe del Galles. L’abbigliamento scelto sarebbe piaciuto alla Regina, anche se lei non concepiva l’uso dei pantaloni per una donna.

Indossava una camicia azzurra color pastello con un vistoso fiocco (un capo molto amato da Lady Diana), un pantalone a sigaretto blu navy e un lungo cappotto azzurro che faceva sparire un pò la camicia. Sicuramente Kate sta meglio con altre mise e con altri colori. Oltre a questo, il look impeccabile sfoggiato in tutte le occasioni, qui viene un po’ trascurato. I capelli arruffati e vaporosi e il viso scarnito e pallido hanno richiamato l’attenzione sulle borse sotto gli occhi molto evidenti. Ma è proprio la sua imperfezione costante che la rende una tra le nobili inglesi più amate di sempre.