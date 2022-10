Alfonso Signorini, costretto a perdere anche il più forte del Gf: ormai è già fuori

Un noto concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe bestemmiato, ma i fan dubitano che verrà squalificato. Ecco il video.

Già da diversi giorni il Grande Fratello Vip ha fatto parlare e discutere molto. Ultimamente sulle bocche di tutti c’è il ritiro di Marco Bellavia, che ha deciso di abbandonare la casa sia per alcuni motivi di salute, sia per il tremendo comportamento che gli altri concorrenti hanno tenuto nei suoi confronti. Questo atteggiamento di bullismo è stato condannato sia dagli spettatori, sia dalla produzione stessa, che ha preso dei provvedimenti eliminando due concorrenti. Ma le controversie non sono finite qua.

L’attore soffre di depressione e per lui rimanere nella casa era uno stress troppo grande, anche perché aveva capito che gli altri inquilini non lo avrebbero supportato. Ha subito un vero e proprio atteggiamento di bullismo e per questo Alfonso Signorini ha squalificato coloro che secondo lui si erano comportati peggio: Ginevra Lamborghini sorella della più nota Elettra) e Giovanni Ciacci.

Il caso di Marco Bellavia sembrerebbe essere stato archiviato, ma i drammi all’interno della casa più spiata d’Italia non finiscono qua. Un altro concorrente, infatti, rischierebbe la squalifica: questa volta però il motivo è diverso, ovvero una presunta bestemmia.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini squalificherà Amaurys?

Stiamo parlando del concorrente Amaurys. Il pallanuotista, infatti, avrebbe bestemmiato durante una conversazione con gli altri coinquilini del reality. Il profilo Instagram mondodelreality ha pubblicato il video che riporta questa scena, ma bisogna ammettere che le parole pronunciate non sono chiarissime.

I fan si sono subito scatenati nei commenti. In molti, infatti, concordano sul fatto che il campione abbia effettivamente bestemmiato. La maggior parte, però, sostiene che nonostante questo non ci sarà un’altra squalifica. Gli utenti, infatti, sostengono che il conduttore abbia delle spiccate preferenze e per questo non si sognerebbe mai di mandare via uno dei suoi “cocchi”. “Tanto non lo squalifica figurati è tra i suoi cocchi e lo scorso anno ha detto ‘Non attacchiamoci a tutto’ quando vigeva la bestemmia spesso e volentieri. Vedremo ma lo lascia lì sicuro” ha commentato un fan. Ecco il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News (@mondodelreality)

Che cosa ne pensate? Secondo voi il famoso sportivo ha effettivamente pronunciato una bestemmia o era semplicemente un’imprecazione? Per ora non ci sono stati provvedimenti, ma può che essere che durante la nuova puntata avremo qualche sorpresa. Staremo a vedere.