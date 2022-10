Aurora Ramazzotti, il regalo della suocera è allucinante: beccate così in giro per negozi

Su Gente, in edicola questa settimana, le foto esclusive di Aurora Ramazzotti che, con Michelle Hunziker e la suocera Francesca Romana Malato, prepara il corredo per il bebè in arrivo. Il bimbo nascerà a Gennaio, dunque poco dopo le festività natalizie.

Regalo da parte della suocera di Aurora Ramazzotti, quindi mamma di Goffredo Cerza, assolutamente graditissimo e inaspettato, ma sapete di che cosa si tratta? Di qualcosa di allucinante!

“La prima volta non si scorda mai” e questo non è solo un mero detto ma anche una grande verità! Aurora Ramazzotti , primogenita del mitico Eros e della bellissima Michelle Hunziker, ha dedicato una giornata di shopping per il corredo al figlio in arrivo, accompagnata – come tradizione vuole – dalle donne di famiglia, dunque dalla sua splendida madre e dalla suocera, ovvero Francesca Romana Malato, che è- pertanto- la madre di Goffredo Cerza, il suo affascinante compagno e padre del nascituro. Tutto quanto è stato ben documentato in un servizio “corredato” da foto esclusive, incluse nel numero di questa settimana del settimanale familiare Gente, amatissimo dagli italiani.

Aury con mamma e suocera al seguito per le vie di Milano

Larghi e raggianti sorrisi alla vista dei fotografi per il trio in questione con Michelle Hunziker che si è addirittura messa in tinta, d’azzurro vestita. E- chiaramente- sta un incanto! Tra le strade di Milano, insieme a loro, c’era anche Odino, il levriero di Tomaso Trussardi, di cui Michelle si prende cura da sempre e che di tanto in tanto fa pure capolino in alcune su Stories sui Social. Sorride felice anche la nonna paterna, la madre di Goffredo Cerza, ovvero la splendida Francesca Romano Malato, mentre passeggiano e arrivano in una boutique per neonati in pieno centro dove faranno compere. Ma che cosa avranno acquistato in particolare per il bimbo in arrivo? Riusciamo a saperlo? I fan sono molto curiosi a riguardo…

Una mega festa per il nascituro

Aurora Ramazzotti ha acquistato, come si legge su Gente, una vaschetta per il bagnetto, un cuscino per l’allattamento, tutine azzurre e un maxi peluche per arredare la cameretta della nuova casa che sarà -certamente- più grande di quella attuale e che lei e il suo compagno stanno prendendo per la loro famiglia. E questo è un meraviglioso sogno che si avvera per lei e per il suo storico fidanzato. La coppia ha rivelato il ses*** del nascituro durante una splendida festa che tutti quanti porteranno sempre nel cuore, con infinita letizia e immenso affetto.

Presenti, ovviamente, anche i futuri nonni materni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che non hanno trattenuto l’emozione, decisamente forte. La futura mamma su Instagram ha così commentato: “Avere la mia famiglia sgangherata tutta insieme, guardare i miei fratellini giocare, sentire la complicità con la famiglia di Goffredo, respirare la gioia dei miei amici. Davvero non saprei dirvi un momento della mia vita in cui io sia stata più felice…”. E in conclusione ha rivelato: “Una giornata perfetta. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a renderla tale.”