Wilma Goich, avete visto il nipote? Tutta Italia rimane spiazzata dalla bellezza

Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, la cantante italiana Wilma Goich, ex moglie di Edoardo Vianello, vive con suo nipote Lorenzo, ragazzo bellissimo e dal carattere forte e dalla personalità abbagliante, nonostante la sua perdita.

Iniziato da poche puntate, il Grande Fratello VIP, giunto alla sua settima edizione, fa già tanto parlare di sé, con l’affaire legato a Marco Bellavia. La sesta puntata del reality ha visto Wilma Goich, cantante italiana ed ex moglie di Edoardo Vianello, tornare sui suoi passi, in un atteggiamento di pentimento nei confronti del volto, storico, di Bim Bum Bam. Wilma ha dichiarato di aver vissuto un momento di défaillance e di aver innescato incomprensioni tra i due, che hanno portato alla terribile situazione.

La Goich torna ad essere sotto i riflettori, dopo la brutta situazione che ha travolto la sua vita e quella del suo ex marito Edoardo Vianello. Susanna Vianello, figlia avuta dal matrimonio con Edoardo si è spenta, nel giro di un mese, nel 2020 in seguito ad un aggressivo tumore al polmone. Figlio di Susanna, Gianlorenzo, abbreviato in Lorenzo, al momento vive da due anni un momento a dir poco delicato. A 23 anni si è ritrovato, senza alcun preavviso, a dover fare i conti contro l’assenza di sua mamma, da un giorno all’altro.

Il legame di nonna Wilma e Lorenzo

Nonna Wilma e Lorenzo fanno i conti ogni giorno con la mancanza provocata dalla morte di una figlia e di una mamma. Il loro dolore li ha uniti tantissimo in questi ultimi anni. “Mio nipote mi sta aiutando tantissimo. Mi dice sempre che dobbiamo essere forti, perché Susanna non vorrebbe che ci lasciassimo andare” ha dichiarato la cantante. La cantante aveva elogiato suo nipote Lorenzo, ragazzo dalla personalità molto forte e da ammirare. Non si conosce molto di Lorenzo, ma si sa per certo che sia una colonna portante di Wilma e di suo padre, di cui si conosce ancora meno. “Ha un animo gentile Lorenzo. Soffre molto, ma è giovane, ha tanti amici, lavora con suo padre, esce. Il fatto che lui soffra alleggerisce la mia sofferenza, perché io devo pensare a lui, accantono leggermente il mio dolore per lui. È un dolore diverso, perché gli manca la mamma”.

Il dolore di mamma Wilma

“Dicevo sempre: mia figlia sarà il bastone della mia vecchiaia, e mio nipote dice adesso ci sono io”. Da quando Susanna è venuta a mancare, la cantante ha detto di essere molto provata dal lutto e dal dolore, difficile da accettare e superare.

Alle telecamere del GF ha detto che: “La sua morte è stata uno shock indescrivibile. Mi manca mia figlia e il fatto di essere chiamata mamma. È questo che mi manca. Mi è crollata la casa addosso, pian piano ricostruisci. Devo portare mia figlia con me in maniera allegra, la devo riavere felice. Devo sapere che lei è felice dove sta, mi auguro che lo sia.”