Rudy Zerbi, il turbolento retroscena su Maria: “Avevo 3 figli da mantenere e lei…”

Rudy Zerbi è – indubbiamente- un personaggio tra i più amati ma anche tra i più chiacchierati della Tv italiana. Il presentatore e speaker radiofonico, affianca da anni la regina indiscussa delle Reti Mediaset e cioè la grande Maria De Filippi sia a Tu sì que vales che ad Amici dove svolge egregiamente il ruolo di coach. Di recente l’uomo ha parlato del suo rapporto con Maria e lo ha fatto senza filtri. Le sue parole…

Il giudice di Tu si Que Vales, Rudy Zerbi affianca la nota conduttrice da anni ed i due in coppia ormai fissa riescono a far divertire al massimo grado il pubblico a casa con la loro innata simpatia e con l’entusiasmo, davvero ragguardevole, oltre che assolutamente lampante, che mettono in ogni trasmissione alla quale lavorano con devozione e passione. L’uomo si è lasciato andare tempo fa ad alcune dichiarazioni sul rapporto con la nota conduttrice, tra le più amate di sempre dagli italiani, giovanissimi inclusi.

Rudy Zerbi proviene da Lodi ma si è trasferito a Milano subito dopo il diploma per frequentare l’università. Durante gli studi ha avuto esperienze lavorative in radio, che ricorda con sentito e accorato affetto, e da quel preciso momento ha potuto coltivare la sua passione, davvero profonda e sviscerale, per la musica. Dopo essersi laureato in giurisprudenza ha compreso ben presto che la sua strada da percorrere sarebbe stata, dal punto di vista professionale, in quel ambito. E così, in nome del suo ragguardevole talento e della sua grande determinazione, è stato assunto come produttore discografico e talent scout alla Sony.

Ha lasciato la Sony e da anni è la star della TV

Dopo una lunga carriera nella mondo delle sette note e dopo aver affiancato nel percorso per il successo numerosi artisti famosi, si è appassionato anche alla TV e -piano piano- si è inserito nel Piccolo Schermo. Nel 2009 ha lasciato la Sony dopo ben sedici anni di collaborazione ed è approdato definitivamente alla corte della mitica Queen Mary, suo grande punto di riferimento non solo sul lavoro ma nella vita in generale.

Lui ammira tantissimo Maria: lei gli ha teso la mano in un momento buio

Nel suo percorso è sempre stato- infatti- sostenuto dall’amica di vecchia data Maria De Filippi e sulla quale ultimamente ha rivelato alcuni particolari sul loro rapporto, decisamente assai speciale, che hanno stupido molto i fan, compresi quelli che si possono definire della prima ora.

Di cosa si tratta? Che cosa avrebbe mai detto? Cominciamo con il dire che Rudy Zerbi ha un’ammirazione davvero immensa per Maria De Filippi e questo è molto evidente in ogni conduzione che i due hanno intrapreso ed ora lui ha reso nota la spiegazione, decisamente strappalacrime e dolcissima…

L’uomo- in sostanza- ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo, condotto dalla splendida Silvia Toffanin, che Maria nel periodo più difficile della sua vita, dopo che lui aveva lasciato il vecchio lavoro e lui si trovava in vera difficoltà, è stata lei l’unica a farlo uscire dal buio in cui era caduto, suo malgrado.

Queste le sue esatte parole:” Lei mi ha letteralmente salvato la vita” . Una frase certamente forte e di gran effetto, che ha anche leggermente commosso la compagna storica di Pier Silvio Berlusconi, alla quale ne sono seguite ben presto altre. “Maria mi ha dato modo di lavorare con la mia passione e mantenere la mia famiglia“, ha raccontato poco dopo Ruby che poco dopo ha aggiunto: “Ero davvero in difficoltà in quel periodo ed avevo tre figli da mantenere e lei mi ha teso la mano”.