Rai, purtroppo il conduttore non ce la fa più: l’addio è da lacrime

Un terremoto ha sconvolto il palinsesto Rai: uno dei conduttori più famosi è pronto a ritirarsi. Nessuno riesce a crederci.

In tanti anni certamente la Rai ha trasmesso numerosi programmi interessantissimi e d’intrattenimento, che non solo hanno fidelizzato un pubblico molto ampio, ma anche resi famosi tantissimi personaggi. Oggi ci sono numerosi conduttori e conduttrici legati a questo palinsesto, che con il tempo sono diventati importantissimi nel mondo dello spettacolo. Per gli italiani sono quasi delle persone di famiglia e, quindi, è sempre un dispiacere quando qualcuno decide di ritirarsi dai riflettori.

Con il tempo tantissimi personaggi televisivi sono diventati un volto caratteristico del palinsesto, basti pensare ad Antonella Clerici con La prova del cuoco ed E’ sempre mezzogiorno, o ad Alberto Matano, che prima di approdare a La vita in diretta, ha lavorato per molti anni come busto del TG1.

Un altro famosissimo presentatore è senza dubbio Amadeus, che non solo ha lavorato a numerosi quiz show serali, ma da alcuni anni è anche il protagonista nonché direttore artistico di Sanremo, la competizione canora più importante d’Italia.

Possiamo ipotizzare che tutti questi grandi conduttori abbiano in mente di continuare a lavorare in tv per anni, ma di recente un altro showman molto noto di Rai ha confessato che potrebbe ritirarsi prima del previsto.

Rai, l’addio a Fabio Fazio?

Stiamo parlando di Fabio Fazio. Che tempo che fa tornerà il 9 ottobre e nel mentre il presentatore si è lasciato andare a un’intervista per Tv sorrisi e canzoni, dove ha dichiarato che non intende “invecchiare” in televisione, bensì di passare più tempo con la sua famiglia, in particolare con i suoi figli.

Il conduttore ha voluto ricordare che non sarà eternamente fisso davanti alle telecamere e che un giorno si ritirerà. Così ha spiegato: “L’anno prossimo compirò 40 anni di carriera in TV, ma non ho nessuna voglia di invecchiare in televisione. Vorrei stare accanto ai miei figli, il futuro è loro“.

Ha rivelato qualche anticipazione sul suo programma. Ha confermato la presenza della collega Luciana Littizetto, ma anche l’assenza della cantante Orietta Berti, che in questi giorni stiamo vedendo al fianco di Alfonso Signorini, come opinionista, al Grande Fratello Vip. Ha dichiarato, tuttavia, che quest’anno ci sarà un’altra presenza fortissima nello show: Mara Maionchi. “Arriva Mara Maionchi che sarà una grande spalla. Sono prontissimo, ci saranno poi Nino Frassica e Gigi Marzullo“. Non vediamo l’ora che riprenda la trasmissione.