Alessio Sakara, lui è famoso ma mai come la fidanzata: collega intima della De Filippi

Alessio Sakara è un professionista di arti marziali, nonché un conduttore televisivo molto amato e apprezzato dal grande pubblico televisivo. Ha conquistato la popolarità prendendo il timone di Tu Sì Que Vales insieme a Martin Castrogiovanni e alla bellissima e sensualissima Belen Rodriguez. Ma forse non tutti conoscono la fidanzata che – in realtà – molto ma molto famosa…

La sua dolce metà, oltre a essere una donna molto affascinante, lavora da diversi anni a stretto contatto con Maria De Filippi, collaborando a programmi di enorme successo e facendo parte del suo fidatissimo team autorale. Sapete di chi stiamo parlando?

Alessio Sakara è nato il 2 settembre del 1981 a Roma ed è un lottatore di arti marziali, sport che lo ha sempre affascinato fin da ragazzino e che pratica da tantissimi anni. Grazie a questa sua immensa e viva passione è riuscito a combattere in tantissimi Paesi del mondo. Non per nulla è stato il primo a competere nella promozione statunitense UFC, considerata la più prestigiosa al mondo.

E’ molto riservato

Sebbene sia molto riservato, di lui si sa che è fidanzato con Raffaella Mennoia, collaboratrice storica di Maria De Filippi e autrice di Uomini & Donne e Temptation Island. In occasione del compleanno del suo compagno, l’autrice televisiva, lo scorso settembre, ha scritto sui Social: “La tua faccia quando hai capito l’uso della luce sul telefonino per fare selfie migliori. Ho molte foto di noi ma questa con la tua espressione mi fa troppo ridere. Oggi è il tuo compleanno non dirò nulla di sdolcinato. Solo una foto e Auguri Tu.”

E’ legato a Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria

Raffaella Mennoia è originaria di Roma, dove è nata il 25 aprile, dunque il giorno della Festa della Liberazione. E’ sempre stata profondamente attratta dal vasto mondo dello spettacolo fin da ragazzina. Ancora giovanissima ha partecipato come pubblico alle primissime puntate di Uomini e Donne e grazie a un suo intervento, decisamente molto pertinente, è stata in men che non si dica notata da Maria che le ha chiesto di collaborare con lei, intuendo il suo gran talento. E così la donna ha iniziato a lavorare come autrice all’interno del famoso dating show di Canale 5, fino a diventare responsabile di Redazione. Nel tempo Raffaella è diventata un vero e proprio punto di riferimento sia per i partecipanti al programma che per tutti gli opinionisti.

Ma come sono andate esattamente le cose? Come è avvenuta la proposta lavorativa da parte della mitica Queen Mary? In pratica Raffaella è stata avvicinata dall’autore Alberto Silvestri che le fece , dopo una lunga chiacchierata su cinema e teatro, a detta della stessa, “il colloquio più breve della storia”.