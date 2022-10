Luciana Littizzetto, ritrova finalmente il sorriso con lei: “Ed eccoci qui. Felici”

Grande gioia per l’attrice, conduttrice e scrittrice, Luciana Littizzetto, che ora come ora sta per vedere il suo ritorno sul Piccolo Schermo accanto al fraterno amico Fabio Fazio nel programma della domenica sera di Rai 3 Che Tempo Che Fa, potendo riabbracciare una persona per lei molto importante. Ma di chi si tratta? Chi è la fortunata?

Luciana Littizzetto, un’attrice di commedie e non solo, che possiede un gran talento, decisamente innato , è anche una donna dal cuore d’oro che considera la famiglia un valore importantissimo. E lei lo ha dimostrato nuovamente abbracciando una persona per lei di grande importanza…

Luciana Littizzetto ha -finalmente- riabbracciato Svelana, la ragazza di 24 anni che vive a Minsk, in Bielorussia, che venne in Italia da piccola grazie al progetto Chernobyl. Prima del Covid e della guerra in Ucraina la donna tornava in Italia ogni estate, ma gli ultimi anni sono stati assai complessi e il loro rapporto si è mantenuto soltanto a distanza. “E alla fine… Svetlana è qui!!!”, scrive l’immensa artista a corredo di uno scatto realizzato in aeroporto, da poco realizzato, che la vede insieme alla 24enne che non vedeva da troppi anni.

“Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici“, ha aggiunto poco dopo con l’immensa gioia che faceva capolino nel petto.

Non la vedeva da un po’

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attrice aveva manifestato tutte le sue ingenti e sempre più pressanti preoccupazioni per la situazione, temendo per il futuro della ragazza. Queste le sue parole a riguardo: “Le avevo detto di venire qui prima dell’inferno. Vive a Minsk, ha 24 anni e insegna tedesco. Non vuole lasciare il lavoro“. Luciana ha poi spiegato: “Era arrivata da piccola. Con il progetto Chernobyl. Tornava ogni estate. Poi ha studiato là e, tra Covid e guerra non la vedo da un po…”

E’ mamma affidataria di due ragazzi

Luciana Littizzetto è anche mamma affidataria di due ragazzi, quali Vanessa che ha 27 anni e Jordan che ne ha 25. Dopo alcuni anni in una comunità i due, metà italiani metà kossovari, sono andati a vivere sotto lo stesso tetto con Luciana che, tutt’ora, non chiamano mamma, ma semplicemente “Lu”. Per lei resta comunque una ferita aperta che ogni tanto sanguina e che la fa stare molto male.

“L’amore è un puttanaio infinito, un guazzabuglio che ti fa battere il cuore e saltare i nervi, a volte nello stesso momento”, aveva raccontato sempre ad Oggi, per poi ben presto aggiungere: “È complicato anche con i figli naturali, perché devi fare i conti con il carattere di ciascuno. Poi magari proietti su di loro desideri che non realizzeranno mai. E invece devi amarli per quello che sono“. Ma ora non c’è spazio per le preoccupazioni! La cara amica Svetlana dopo tanto tempo è tornata in Italia e Luciana non può che gioire!