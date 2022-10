Maria De Filippi, perché conduce dagli scalini: finalmente il reale motivo

Quale è il posto preferito di Maria De Filippi per condurre alcuni suoi seguitissimi programmi? Gli scalini, è ovvio vederla seduta lì. Ecco perché questa scelta che ha molto incuriosito i suoi fan, sempre più numerosi e affezionati…

Tutti coloro che seguono la famosa conduttrice televisiva, nonché autentica regina delle Reti Mediaset, sicuramente hanno notato un’abitudine abbastanza strana. Infatti, la donna non si siede mai su una sedia come fanno altri conduttori, durante le registrazioni di Uomini e Donne, ma preferisce mettersi sugli scalini proprio accanto agli ospiti del pubblico.

Il motivo di tale scelta della moglie di Maurizio Costanzo è stato rivelato dalla stessa, nel corso di una trasmissione. La conduttrice, durante una chiacchierata fatta con Raimondo Todaro , ha voluto spiegare il motivo per cui sceglie sempre di sedersi sulle scale durante il suo Dating Show pomeridiano più famoso tra i programmi di Mediaset, ovvero Uomini e Donne.

Perché se ne sta seduta sulle scale?

Anche coloro che non non lo seguono in maniera puntuale e assidua hanno notato che Maria De Filippi non si mette comoda su una normale sedia. Proprio come accade per gli altri programmi, in generale, dove sovente ama condurre in piedi e sedersi solo per alcuni istanti. La conduttrice ha affermato che questa decisione non nasce da una scelta personale, bensì da una casualità. E di quale si tratta?

La comodità prima di tutto

Ecco cos’ha rivelato: “Registrando tante puntate nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini”. Da allora si è resa conto che risultava essere molto più comodo condurre sulle scale, tra il pubblico, in quanto quella gradinata non era poi così scomoda, anzi!

Un’altra grande curiosità che riguarda la mitica Queen Mary, è il fatto-come di certo molti avranno più volte notato- di una presenza di una caramella sopra la cartelletta del programma C’è Posta Per Te. Ma anche in altre occasioni si è notato che lei mangi qualcosa di tanto in tanto. Come stanno davvero le cose?

In una vecchia intervista, la conduttrice ha raccontato di questo suo piccolo e assai goloso vizio che ha dà ancora prima che iniziasse a lavorare sui vari programmi televisivi che sono sempre un grandissimo successo. Molto più precisamente si tratta del periodo in cui era ancora una studentessa ed era costretta a restare in sala riunioni per molto tempo senza dire nemmeno mezza parola. Ecco le sue parole a riguardo: “Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo. Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle“. Ma sapete quali sono le sue preferite? Le Leone, rigorosamente al limone!