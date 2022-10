Alessandra Celentano, finalmente il collega esce allo scoperto: “Tra noi c’è grande complicità”

Amici, la severa e integerrima Alessandra Celentano, che per altro si è già espressa sul motivo di tale severità a fin di bene per gli allievi durante un’ sua bella e assai recente intervista, ha rivelato -come si suol dire- anche il cosiddetto “rovescio della medaglia” della sua parte più buona. E ora si sa chi è il collega con cui possiede un buon rapporto…. Lo ha rivelato lui!

Alessandra Celentano , chi è il celebre collega con il quale è più che mai in buoni rapporti? Ora è giunto il nome… I telespettatori sono basiti… E chi se lo aspettava? Una vera e propria sorpresa…

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Raimondo Todaro ha raccontato in che modo sta vivendo questa nuova esperienza nel programma di Canale 5. Il marito di Francesca Tocca – tra gli insegnanti di ballo di Amici – ha parlato a lungo del suo rapporto con la collega Alessandra Celentano, tra le storiche docenti della famosa scuola, nonché nipote del mitico Adriano.

La verità sul suo rapporto con Todaro

Un rapporto che, stando alle dichiarazioni di Todaro, è ben diverso da quello che viene mostrato davanti alle telecamere. Raimondo ha -infatti – candidamente confidato: “Io la stimo, ma alle volte non ce la faccio e allora sbotto. Non si può sempre andare d’accordo. Ma tra noi c’è grande complicità. Proprio perché il nostro rapporto è sincero e affettuoso davanti alle telecamere siamo viscerali e ci diciamo le cose come stanno…”. Dunque per quale motivo cambiano così tanto a seconda se siano in onda o no? Lo ha spiegato subito dopo lui stesso: “Ma una volta che la telecamera si spegne, visto che abbiamo i camerini vicini, passiamo i momenti al trucco scambiando sempre due chiacchiere, sulla nostra vita, i nostri interessi“.

Nessuna inimicizia con Emanuel Lo…

Raimondo Todaro ha inoltre smentito i recenti gossip circa il suo rapporto con Emanuel Lo, nuovo docente di ballo moderno. Secondo qualcuno tra i due non scorrerebbe affatto- come si suol dire- ” buon sangue”. L’ex protagonista di Ballando con le Stelle ha categoricamente negato tutto quanto! Queste le sue dichiarazioni a riguardo che non ammettono repliche: “Quando ho letto la notizia sono rimasto a bocca aperta: io ed Emanuel Lo, prima di incontrarci quest’anno ad Amici, non ci eravamo mai visti. Non so proprio da dove sia spuntata questa voce. Al momento c’è grande amicizia tra di noi“.

Dunque assolutamente infondati i gossip circa una presunta inimicizia tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, tra l’altro compagno della mitica Giorgia. Tuttavia la sua collega preferita rimane sempre e comunque Alessandra!

Inoltre l’uomo ha fatto sapere che il suo matrimonio con la splendida Francesca Tocca procede a gonfie vele. Si erano lasciati qualche tempo fa – lei aveva avuto una storia con l’ex allievo di Amici Valentin Dimitru mentre lui qualche flirt passeggero – per poi riscoprirsi più innamorati che mai e pronti a dare un’altra chance al loro rapporto, senza nemmeno escludere l’arrivo di un altro bambino!