Albano, perchè non ha sposato Loredana: “Io non voglio più…” | Tutta colpa di Romina

Il cantante di Cellino San Marco, ancora oggi amatissimo a dir poco dal grande pubblico, è stato graditissimo ospite nel salotto di Verissimo dove, ai microfoni della meravigliosa Silvia Toffanin, ha parlato a cuore aperto dapprima di una sua esperienza umanitaria proseguendo poi con la narrazione di un furto subito nella sua azienda vinicola, oltre che dell’amore per l’attuale compagna. Stiamo- chiaramente- parlano della bellissima Loredana Lecciso…

In quest’ultima parte in particolare l’artista pugliese ha spiegato il motivo per cui lui e Lory non si sono mai sposati. La coppia ha due figli che sono già bei grandicelli, quali Jasmine e Albano Junior detto Bido. Tuttavia pare che la scelta di non convolare a giuste nozze sia stata già presa anni fa, ma da sempre- a onor del vero- è motivo di gossip e pettegolezzi a non finire… Ma ora lui ha spiegato in TV il motivo… Pare che centri Romina, la sua prima moglie…

Il cantante di Cellino San Marco è stato ospitato nuovamente – dove oramai anche l’ex moglie Romina Power e le figlie nate dalla sua unione (Yari ben si sa che è un uomo estremamente riservato e pertanto preferisce proseguire il suo lavoro pur sempre musicale ma rigorosamente dietro le quinte) sono praticamente di casa – nello splendido salotto del rotocalco capitanato dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi, stiamo chiaramente parlando della splendida Silvia Toffanin, per una chiacchierata a cuore aperto con la padrona di casa. In particolare il discorso, dopo alcune premesse riguardanti il privato del cantante, è andato a finire-come era in realtà pure assai scontato- sull’ “argomento Loredana Lecciso” e sul perché non siano mai convolati a nozze, nonostante stiamo insieme da tempo e abbiano messo al mondo due figli…

Non vuole più rivivere il dramma del divorzio

Albano ha rassicurato come si deve i suoi numerosissimi fan sostenuto a più riprese che tra lui e la compagna è tutto tranquillo e la loro relazione procede in totale armonia e in grande serenità. Insomma, a gonfie vele! Il motivo del non-matrimonio è il divorzio da Romina Power, la sua prima bellissima moglie, ancora oggi una vera e propria star nel mondo. Il cantante ha spiegato di non voler mai più rivivere il dramma del divorzio. “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio”, ha spiegato l’uomo che poi ha subito dopo aggiunto: “Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è“.

Ha molto sofferto per Romina

Insomma, l’artista ha dato in TV una motivazione decisamente ben chiara e molto seria, ma forse non così comprensibile dalla parte di Lecciso che in questo modo subisce il trascorso del padre dei suoi figli. Da ricordare che il divorzio tra il 78enne e Power fu molto decisamente molto sofferto e che ancora oggi, a distanza di tanto tempo, è praticamente sulla bocca di molti. Al momento quindi Carrisi e la bella Loredana starebbero vivendo un momento di pace dopo gli anni vissuti tra alti, bassi, separazioni e ricongiungimenti a gogo.

Immancabile poi il commento sullo sfogo avuto da Romina a inizio aprile sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In quell’occasione la donna si disse stanca di come la sua relazione con l’ex marito venisse strumentalizzata e di quanto sia davvero assai frustrante essere sempre perseguitata dal racconto del loro amore sotto forma di soap opera. “Ci sono sofferenze superiori. Se vogliono così, che facciano così. Tanto i social non cambieranno la mia vita. Ogni giorno sento delle porcherie“, ha commentato il cantante a riguardo.