“Maltrattava i dipendenti”: la Famiglia Reale trema | Proprio lei è di una malvagità incredibile

Un altro scandalo all’interno della famiglia reale: nessuno avrebbe mai detto una cosa del genere. Maltrattava i dipendenti.

Nelle ultime settimane la famiglia reale inglese è stata sotto la luce dei riflettori dopo la notizia della morte della regina Elisabetta. La sovrana britannica si è spenta lo scorso 8 settembre, a 96 anni di età e dopo aver regnato per 70 anni. Aveva festeggiato il Giubileo di platino lo scorso giugno.

I pettegolezzi all’interno dei Windsor non sono mai mancati. La famiglia è stata al centro del gossip durante tutti gli anni ’80 e ’90, durante il matrimonio del principe Carlo (ora re Carlo III) e la principessa Lady Diana, poi rimasta uccisa in un tragico incidente stradale nel 1997. La coppia non era mai andata particolarmente d’accordo e, fino al divorzio avvenuto nel 1995, lui non smise mai di tradirla con l’amante storica, Camilla.

Anche la principessa del Galles ebbe le sue storie clandestine, tanto che in molti pensano che il principe Harry in realtà sia figlio di James Hewitt, ex amante e istruttore di equitazione della madre. Dopo la prematura morte della lady, gli scandali si sono fermati per un po’, fino all’entrata in scena di Meghan Markle.

Meghan Markle, odiata dallo staff?

Nel 2018 il principe Harry e Meghan Markle si sono sposati. Questa unione ha subito suscitato diverse polemiche, dal momento che lei è una ex attrice e in molti l’hanno definita un’arrivista. Da questa unione sono nati due figli e oggi la famiglia vive in Canada, avendo deciso di allontanarsi da Londra.

A molti, però, la nuova duchessa continua a non piacere. Secondo Katia Nicholl, esperta reale, le cause non sarebbero le sue origini non nobili, ma semplicemente il comportamento poco rispettoso che avrebbe dimostrato in diverse occasioni. Come riporta gossipetv.it, una lavoratrice ha dichiarato che: “Meghan Markle voleva che tutto fosse fatto immediatamente, senza tenere conto delle esigenze altrui e ai suoi comandi. Mandava delle email all’alba e pretendeva di stare ai suoi comodi. Ha fatto piangere anche alcuni di noi“.

Si dice, inoltre, che lo scorso luglio lei e il marito avrebbero discusso con i proprietari di un ristorante a New York che non avrebbero voluto riservare a loro e alle guardie del corpo un’ala del locale da cinquanta posti. Inoltre, la prima discussione avuta con la regina risalirebbe proprio ai tempi dell’organizzazione delle nozze, quando Meghan avrebbe insistito per indossare una tiara che non rispettava il protocollo di sicurezza.