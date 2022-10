Barbara Palombelli, dopo 40 anni di nozze è separazione: lui vuota il sacco

Barbara Palombelli e il marito Francesco Rutelli vivono separati in casa da ormai 40 anni, la motivazione lascerà tutti senza parole. Che abbiano trovato il segreto per la felicità di coppia?

Restare sposati per 40 anni con gli anni che corrono è veramente una grande impresa, nel mondo dello spettacolo poi è un traguardo veramente importante. Il marito di Barbara Palombelli parla della separazione in casa con sua moglie, racconta il loro segreto pubblicamente.

Pare che la lontananza sia la soluzione ideale per resistere ad un matrimonio così lungo. Soprattutto durante un particolarmente evento la coppia è divisa da una fede incrollabile che non abbandoneranno mai. Questo potrebbe generare “tensioni” in famiglia.

Il matrimonio: dagli esordi ad oggi

Barbara Palombelli è conosciuta da tutti gli italiani, soprattutto per i fan di rete 4, in quanto la giornalista e presentatrice televisiva fa ormai tappa fissa da anni in casa Mediaset. Famosa soprattutto per la conduzione di Forum e Stasera Italia, la Palombelli è famosa per il suo modo schietto di dire il suo pensiero, senza troppi giri di parole. Suo marito è l’ex politico ed ex Sindaco di Roma, Francesco Rutelli. La coppia è sposata da 40 anni, hanno avuto un figlio, Giorgio e tre figli adottivi, Serena, Francisco e Monica. In una recente intervista, Barbara ha parlato proprio degli episodi di razzismo che ha dovuto affrontare suo figlio Francisco e di quanto sia tutt’ora molto dura per lui.

“Siamo separati in casa” … ed è subito scandalo

Durante la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Verissimo, i coniugi Rutelli-Palombelli si sono confessati a cuore aperto sulla loro relazione e sulla ricetta magica per resistere così tanti anni insieme.

“Viviamo separati in casa…specie quando c’è il derby Roma Lazio”. Barbara Palombelli è tifosa sfegatata della Lazio e Francesco Rutelli della Roma. Ovviamente in quei 90 minuti è guerra aperta tra i due coniugi. Il calcio prima del cuore in sostanza.

Lui ha poi aggiunto: “Se avessimo cinque piani di casa potremmo tranquillamente stare uno sull’attico e l’altra in cantina”.

In pratica quindi la ricetta per la felicità è continuare ad avere i propri spazi, pur essendo sposati, solo in questo modo si può arrivare a 40 anni di matrimonio. Ovvio che per chi vive in un monolocale diventa un po’ più complicato, ma siamo sicuri che anche le coppie più squattrinate riusciranno a seguire il loro consiglio.