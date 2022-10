Antonino Spinalbese col cuore in frantumi: è colpa sua se è uscita Ginevra

Antonino Spinalbese, celebre e affascinante ex di Belen Rodriguez, la quale ora si è nuovamente rifatta una vita con l’ex marito Stefano De Martino, si trova attualmente coinvolto in quella che possiamo definire la stagione più scoppiettante del GF Vip. E ora pare che un’eliminazione di una concorrente in particolare sembra averlo gettato nello sconforto più totale…

L’ex di Belen Rodriguez, ora come ora concorrente all’interno della Casa più spiata d’Italia, pare che durante la permanenza fino ad ora avesse familiarizzato in maniera particolare con la sorella della nota cantante Elettra Lamborghini, ovvero Ginevra, ora però eliminata dalla Casa. La reazione dell’uomo che non è passata – di certo- inosservata e che si è lasciato andare a uno sfogo fiume...

Era ormai una cosa che possiamo dire si sentiva nell’aria in questa esplosiva edizione del Grande Fratello Vip che ha preso l’avvio oramai poche settimane fa or sono, ha fatto innanzitutto molto, anzi parecchio, discutere e chiacchierare l’eliminazione di Marco Bellavia, anche se qui si è trattato della scelta dello stesso concorrente e non di un’eliminazione in piena regola, che era ed è ancora ora profondamente deluso da come era stata accolta la propria missione fra i concorrenti, ma a quanto pare non era il solo…

Antonino sconvolto dalla squalifica di Ginevra

Un altro nome che a quanto sembra fosse particolarmente in lizza era quello della sorella della nota cantante Elettra Lamborghini, ovvero la bella Ginevra Lamborghini, che era stata vista pochi giorni fa al centro di una singolare e assai accesa diatriba con altre dui concorrenti del padre di tutti i reality . La squalifica della ragazza ha scombussolato- certamente- gli equilibri della Casa, ma quello che c’è rimasto peggio è stato Antonino Spinalbese. I due hanno avuto modo di salutarsi per l’ultima volta a fine puntata, quando lui è stato chiamato da Signorini nel mitico confessionale.

Spinalbese sostiene che è tutta colpa sua

A termine puntata Antonino Spinalbese, parlando con Cristina Quaranta, ha confessato di sentirsi in colpa per l’ ’uscita di Ginevra Lamborghini. “Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia [se è uscita, ndr] perché l’ho detta io quella parola. Ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ e se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita“, ha dichiarato l’uomo che è parso davvero sofferente e in colpa per l’accaduto che ha suscitato non poche polemiche presso il vasto popolo del Web e -in particolar modo- dei Social.

Poco dopo ha anche voluto rincarare la dose dicendo: “Questo gioco è un’arma a doppio taglio e lei ha pagato per tutti perché la gente che ci vede ha così deciso. Questo gioco è fatto per la gente che decide per noi, in fin dei conti non c’è giustizia. Alfonso è colui che fa da portavoce…”.

Insomma, possiamo ben dire che il suo è stato uno sfogo in piena regola e che è stato molto seguito dai telespettatori che pure quest’anno, dati alla mano, sono decisamente molto ma molto numerosi.

Il bel Antonino ha poi voluto aggiungere, sempre più sconvolto e deluso: “Io ho trovato ingiusto la maniera in cui lei è stata eliminata. La mia sofferenza è data dal fatto che lei non ne ha azzeccata neanche una: con sua sorella ha fatto un disastro, con Giaele ha fatto un disastro, con Marco ha fatto un disastro. Mi ha fatto male vedere il suo viso. […] Immaginati che sofferenza ha lei dato che dice cose che non pensa presa dalla rabbia…”.

E sul finale, come sorta di metaforica ciliegina sulla torta, ha espresso anche una sua preoccupazione: “La mia preoccupazione è che qua fuori c’è gente che davvero può fare male con le parole, tanto male”.