Antonella Clerici, struccata è davvero irriconoscibile: la foto che nessuno aveva mai visto

Antonella Clerici dopo una lunga carriera televisiva nel mondo dello sport ha maturato e preso in maniera assolutamente vittoriosa la decisione di spostarsi nell’ambito gastronomico televisivamente parlando e “la cosa” non ha fatto altro che accrescere la sua fama. Il suo sorriso e la sua bellezza sono oramai noti al grande pubblico, ma in quanti hanno avuto già modo di vederla al naturale? L’avete mai vista senza nemmeno un filo di trucco? Assolutamente irriconoscibile…

E’ spuntata una foto sul Web che ha mostrato Antonella Clerici, al momento assoluta padrona di casa di E’ Sempre Mezzogiorno, in versione totalmente naturale ma sempre bellissima… I suoi fan in estasi!

Sin dagli Anni 2000, quando la sua carriera ha subito per così dire la svolta che l’ha portata a trasferirsi dagli studi dei programmi sportivi alle cucine “a telecamere accese” come -per esempio- dapprima con La Prova del Cuoco, che ha poi magistralmente condotto sino a quando poi al suo posto è subentrata Elisa Isoardi, salvo poi tornare nuovamente lei saldamente al suo timone, fino ad arrivare al simile E’ Sempre Mezzogiorno.

Lei, la più amata dagli italiani

Il programma che va in onda , esattamente pochi, pochissimi minuti prima di Mezzogiorno, allieta gli italiani con la presenza di tanti cuochi, diventati ormai di casa, e che costituiscono lo splendido team lavorativo di Antonella che è ancora oggi una delle conduttrici italiane più amate dagli italiani. E lo non solo in nome della sua ragguardevole professionalità, ma anche della sua immensa freschezza e innata simpatia. Inoltre è una donna dotata di grande empatia e di grande sensibilità, qualità che le permettono di entrare in men che non si dica nel cuore delle persone che la apprezzano pure tantissimo per la sua semplicità.

Splendida anche senza un filo di trucco

Ed è anche in nome di essa che la Clerici ha deciso di mostrarsi ai suoi fan, decisamente sempre più numerosi, senza nemmeno un filo di trucco sul suo meraviglioso viso. La donna, che al di là della Tv, conduce una vita semplice, immersa nella sua meravigliosa casa nel bosco che sovente ci mostra con acuta generosità sui Social sia con foto che con video, non si è mai fatta- del resto- problemi a porsi sul Web in maniera molto casalinga e in versione acqua e sapone. E ora un suo scatto ha fatto in men che non si dica il giro dell’etere!

Capelli sciolti ricci e biondissimi, sorriso luminoso che scalda il cuore e sguardo vispo e alquanto furbetto. Viso senza make up ed espressione felice e rilassata. Guarda l’obiettivo, ergo sa di essere immortalata in una foto e la cosa non la preoccupa affatto dal momento che sta vivendo un bel momento e si trova perfettamente a suo agio. E i suoi sostenitori che dicono? Che lei è sempre e comunque bellissima!