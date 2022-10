Gf Vip, ritorno immediato per uno dei vip esclusi: colpo di scena surreale

Lo scandalo che ha colpito in questi giorni il Grande Fratello Vip lo sappiamo tutti. Alfonso Signorini e la casa produttrice starebbero però lavorando per riportare in studio uno dei vip esclusi che non ha potuto dare la sua versione dei fatti durante la diretta di lunedì.

La puntata di lunedì sera, condotta da un Alfonso Signorini molto arrabbiato e deluso, ha raggiunto dei picchi di share notevoli. L’intera serata è stato dedicato al modo deplorevole che la maggior parte degli inquilini della casa hanno riservato ad un concorrente che ha poi finito col ritirarsi.

Stiamo parlando naturalmente di Marco Bellavia, il quale è stato emarginato e schermito dai suoi colleghi di avventura (non proprio tutti fortunatamente) per via dei suoi problemi di ansia e depressione. Il pubblico è insorto contro questi individui e sono tutti a favore di Marco. Pare che un colpo di scena su questa vicenda potrebbe verificarsi già nei prossimi giorni. Ritorno immediato per il vip?

Il fatto grave di bullismo nella Casa del Gf Vip

Tutto è iniziato quando un concorrente, Marco Bellavia ha dichiarato di soffrire da anni di depressione e ansia. Da lì il peggio del peggio. Bellavia da allora ha ottenuto solo prese in giro, esclusioni e trattamenti poco irrispettosi verso di lui. Tutto questo, dopo il suo abbandono è costata la squalifica a Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, i due gieffini che sono stati più insulsi nei suoi confronti. Ovviamente ci sarebbero anche altri da eliminare, Gegia per prima. Nonostante l’incoraggiamento degli unici tre membri della casa che sono stati dalla sua parte, Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan, Bellavia ha preferito uscire e tornare a casa dal figlio che lo aspettava a braccia aperte.

Marco Bellavia potrebbe rientrare nella Casa del Grande Fratello?

Durante la puntata di lunedì, dove Signorini ha riservato parole molto forti ai concorrenti del Gf Vip, Marco Bellavia non era presente in studio, in quanto non stava ancora bene. Proprio per questo motivo, Signorini and Company stanno cercando di farlo tornare, anche solo temporaneamente all’interno della casa.

Non si sa se in studio, nel confessionale o in remoto da casa sua, per potergli dare la possibilità di rilasciare la sua opinione in merito di tutto quello che è successo. Per ora non si hanno altri dettagli, non dovremo fare altro che attendere le prossime puntate. Quello che è certo è che Bellavia si sta riprendendo, come comunicato da lui stesso in un video in compagnia del figlio:

“Buonasera, io sono vivo. Consapevole. Scentrato (ma ancora per poco) ma soprattutto amato”.