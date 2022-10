Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, i reali motivi della rottura: “Ti senti morire dentro quando…”

Perché si sono lasciati Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi? La coppia si è detta addio dopo ben 10 anni e due figlie insieme, quali Sole e Celeste che sono ancora tanto piccine. E ora spuntano fuori i reali motivi della loro clamorosa e chiacchieratissima rottura che ha sconvolto l’Italia intera…

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha lasciato basiti i rispettivi fan sebbene, ed è giusto sottolinearlo fin da subito, l’aria di crisi si respirava da tempo e svariati segnali della fine del loro amore, visto come una vera e propria favola dai più romantici. E ora pare che siano stati detti i perché del loro addio…

La separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha lasciato davvero tutti quanti letteralmente a bocca aperta. La coppia, insieme d ben dieci anni, sembrava una delle più solide del vasto e assai complesso mondo dello Spettacolo. I due, nel corso della loro storia d’amore, hanno avuto anche due bambine, quali Celeste e Sole. Un rapporto, rafforzato da un matrimonio, che sembrava soldassimo ma che di recente è terminato. Ma che cosa è stato a mettere la parola fine al loro rapporto= La motivazione non è stata resa nota, anche se non mancano le ipotesi che sono pure assai numerose. C’è chi parla di divergenze insanabili e chi di visioni di vita troppo diverse che li ha portati poi, dopo numerose litigate, a dirsi addio.

La rottura confermata da un comunicato

La conferma della rottura è arrivata con un comunicato ufficiale, nel quale si è letto : “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”. E ora le due bimbe vivono nella nuova casa di Milano con la loro bellissima e celebre mamma.

Come stanno vivendo la separazione

A Verissimo, innanzi alla meravigliosa Silvia Toffanin, Michelle Hunziker è tornata a parlare della separazione da Tomaso Trussardi. Queste le sue parole:” Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre…”.

Tuttavia per lei questo è il secondo matrimonio finito dal momento che in passato, quando era davvero molto giovane, è stata sposata per diversi anni con Eros Ramazzotti, con il quale ha messo mondo la primogenita Aurora, oggi apprezzata conduttrice televisiva che sta per diventare mamma, dal momento che la sua creatura verrà al mondo a Gennaio. E nel corso della sua chiacchierata all’interno del noto e seguitissimo rotocalco di Canale 5 ne ha parlato dicendo: “Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza“.

Qualche settimana fa, anche Tomaso Trussardi aveva espresso la sua prospettiva riguardo la separazione da Michelle… “Come sto? La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo…”, ha raccontato l’imprenditore nel corso di una sua recente intervista per poi ben presto aggiungere: “Mi piacciono le case piene, quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio…” E poi sul finale è arrivata un’importante precisazione: “Detto questo, non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena”.