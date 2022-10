Wilma Goich e la rivelazione sulla figlia morta: “Ho scoperto che le metastasi…”

Wilama Goich, ora tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato cuore aperto del dolore assolutamente immenso che la sta ancora attanagliando per la scomparsa dell’ amatissima figlia Susanna Vianello, nata dalla sua relazione con il cantante di “Guarda come dondolo”.

La dipartita di Susanna Vianello, talentuosa e apprezzatissima speaker di Radio Italia Anni ’60 Roma, ha gettato nello sconforto tutti coloro che le erano vicino tra cui- in primis i genitori Edoardo Vianello e Wilma Goich. Proprio quest’ultima di recente è tornata a parlare della malattia della figlia e della sua prematura scomparsa nel salotto di Eleonora Daniele in Storie Italiane, non nascondendo la sua commozione.

La cantante ha spiegato che Susanna aveva scoperto per caso di essere malata di cancro ai polmoni. Queste le sue parole a riguardo: ” Ha fatto alcuni esami per via di una sciatica che non passava e da lì ha scoperto di avere un tumore al polmone”. Una notizia decisamente tremenda, visto che si tratta di uno dei tumori più letali, specie se non preso in tempo. Tuttavia Wilma aveva ancora qualche speranza, si era poi aggrappata saldamente alla fede e in cuor suo pensava che la figlia avrebbe potuto superare anche questo dramma, con successo, anche se la strada da percorrere per la guarigione non sarebbe stata certamente una passeggiata.

La malattia della figlia, un immenso dolore e uno choc

Durante la conversazione con la splendida Eleonora Daniele, Wilma ha spiegato che- in realtà- non aveva capito la gravità della situazione, anche perché la stessa figlia, con il chiaro e lampante obiettivo di non farla soffrire, non le aveva detto come stavano le cose.

” Ho scoperto da una conversazione tra il suo medico e un farmacista che le metastasi avevano già raggiunto le ossa. E’ stato uno choc“, ha rivelato l’artista che da quel momento ha compreso che per Susanna non ci sarebbe stato davvero più niente da fare.

Il dolore l’ha riavvicinata all’ ex marito

Il dolore decisamente molto ma molto intenso provato dopo la scomparsa della figlia ha permesso a Wilma di avvicinarsi nuovamente all’ex marito. “E’ troppo poco tempo. C’è un vuoto pazzesco… Edoardo soffre come me. Ci siamo tutti riavvicinati ma non è sufficiente. E’ successo tutto velocemente. Vorrei vedere mia figlia e non poter più piangere o perlomeno piangere di gioia“, ha confessato la donna con la voce rotta dal pianto.

Certo, il dolore è ancora troppo forte e con ogni probabilità non cesserà di esistere nemmeno in futuro. Del resto è tremendo per un genitore sopravvivere alla morte di un figlio! Ma al di là del fatto che fosse sua figlia, di Susanna le manca la persona che era. Queste le sue parole in merito: ” Era unica. Unica in tutto quello che faceva. Aveva la dote di far riunire le persone“.