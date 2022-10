Tumore al pancreas: i comunissimi (e sudboli) sintomi della malattia di Fedez

Dopo che Fedez ha dichiarato sulle sue pagine social di avere un tumore al pancreas, sono molti che hanno cercato su Google i sintomi per tentare di prevenirli. Purtroppo quello che si è scoperto vi lascerà con l’amaro in bocca.

Ha colpito molto la storia di Fedez. Un padre di famiglia e un marito esemplare, così giovane, ammalato di tumore, ha colpito nel profondo i suoi fan e non solo. Ha reso partecipi i suoi ammiratori in tutto il momento pre e post intervento e tutti hanno brindato quando hanno saputo che l’operazione era riuscita.

I sintomi per prevenire il tumore al pancreas che l’ha colpito però sono molto subdoli. È veramente difficile purtroppo capirlo in tempo, anche perché è latente fino al momento in cui è grave. È in quel momento che compaiono i primi sintomi, molto spesso confusi con altre patologie.

Attimi di panico in casa “Ferragnez”

I “Ferragnez”, come sono stati simpaticamente soprannominati dai loro fan, altro non sono che Fedez e sua moglie Chiara Ferragni. Grazie ai loro video, soprattutto quelli che si concentrano sulla vita dei loro figli Leone e Vittoria, fanno sorridere i loro follower. Fedez con la sua musica e il suo romanticismo ha conquistato la bella influencer Chiara, la quale da allora non l’ha più lasciato. Epica è stata la sua dichiarazione di volerla sposare davanti ad un palco pieno di fan, durante un suo concerto. Fedez e Chiara sono inseparabili, lei l’ha sempre sostenuto anche durante la sua recente e grave malattia.

La difficoltà di prevenire questo brutto tumore

Il tumore al pancreas che ha colpito Fedez, è uno tra i più gravi tipi di tumori scoperti fino ad oggi. Mentre per gli altri tipi di cancro, c’è stato un leggero miglioramento, per questo la mortalità è ancora molto elevata. Il motivo di questa gravità è dato dal fatto che non ci sono sintomi che possano far scattare un campanello d’allarme per prevenirlo. Questo cancro è latente fino a quando la gravità è ormai alta. I sintomi vengono spesso confusi con altre patologie, abbiamo infatti nausea, perdita di peso, ittero, dolore alla parte superiore dell’addome, stanchezza, mal di schiena, debolezza e vomito persistente.

Quando viene diagnosticato, bisogna intervenire velocemente con la rimozione del pancreas. Purtroppo ad oggi si arriva in tempo solo nel 10% dei pazienti. Fedez è stato uno tra questi fortunati sopravvissuti.