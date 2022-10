Aisha, dopo Amici è dimagrita tantissimo: oggi sembra una fotomodella

La precedenze edizione di Amici di Maria De Filippi, il padre di tutti i talent, si è distinta per un’alta presenza di talenti – a dir poco- stratosferici. E come non ricordarsi della brava e bella Aisha?

A pochi mesi dalla fine del noto programma, la cantante ha deciso di rinnovare completamente il suo look, ed è per questo che oggi appare totalmente diversa. Ecco che cosa abbiamo scoperto su di lei…

Aisha Maryam è una ragazza nata nel 2004 a Napoli che, fin da piccola, ha deciso di dedicare la sua carriera alla musica, il suo immenso amore. La giovane artista è per metà senegalese, ma -purtroppo- non ha più modo di vedere il padre da diverso tempo. Per fortuna ha avuto come saldo punto di riferimento il compagno della madre, che da sempre l’ha trattata come una figlia. Prima di entrare ad Amici, Aisha frequentava il quarto anno del liceo musicale di Caserta, ed è proprio qui che ha saputo rivelare al mondo la sua bravura, davvero eccellente e assolutamente ragguardevole che non doveva rimanere più nascosta, ma- al contrario- esplodere al massimo grado!

Una voce molto particolare e un duetto internazionale

Sia gli insegnanti che i suoi compagni di scuola le consigliarono caldamente di tentare il provino ad Amici e, dopo aver ascoltato il loro consiglio, ha deciso di buttarsi- come si suol dire- ” nella mischia”. E lo ha fatto con tanta grinta! Non per nulla la ragazza è riuscita a entrare nella scuola vincendo una sfida con il cantante Simone Russo. Una volta entrata è diventata allieva di Lorella Cuccarini e i suoi singoli Bad Vibes e Buenos dias sono diventati veri e propri tormentoni in un battito di ciglia.

Le particolarità vocali di Aisha hanno fatto sì che il gruppo internazionale dei One Republic la scegliesse per un importante duetto che le ha – dunque- permesso di farsi conoscere a raggio internazionale.

Ha cambiato look

Amici è sicuramente una bellissima possibilità per chiunque abbia l’opportunità di viverla, anche senza arrivare alla tanto agognata finale, come è accaduto a lei. Già, lei non ci è arrivata ma nonostante ciò ha ottenuto il successo e la possibilità di fare musica in maniera professionale e – alla fine- è questo ciò che conta. E dopo la sua eliminazione dal talent, la ragazza ha deciso di apportare dei cambiamenti al suo look. Ha perso moltissimi chili e ha deciso di stravolgere la sua capigliatura puntando su qualcosa di ben diverso che è risultato fin da subito assai convincente.

In pratica al posto di una foltissima chioma di ricci afro ora Aisha sfoggia con una certa disinvoltura delle lunghe treccioline che le incorniciano elegantemente ancora di più il suo bel volto. Il nuovo look dona moltissimo alla ragazza che, giorno dopo giorno, sta conquistando sempre più follower, in nome del suo innato talento e della sua fulgida bellezza.