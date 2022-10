Vite al limite, il dottor Nowzaradan in lacrime: la sua paziente morta troppo presto

Un’altra morte legata al programma di Vite Al Limite, che è davvero seguitissimo anche nel nostro Paese dove va in onda da anni su Real Time. Si tratta- chiaramente- di un evento che ha spezzato il cuore in due ai numerosi fan che non si danno pace per l’accaduto.

Vite Al Limite è nuovamente al centro della bufera mediatica è questa volta- purtroppo- per dei motivi che si possono etichettare come tragici e assolutamente terribili. Ma che cosa è successo? In pratica uno dei volti più conosciuti del programma ci ha lasciati, sconvolgendo migliaia di fan presenti in tutto il mondo. Il racconto dei fatti…

Nel format persone che soffrono di grave obesità si rivolgono al celebre dottor Nowzaradan, vera e propria star del programma, per rivoluzionare-o almeno tentare di farlo- la propria vita. Non si tratta solo di dimagrire, bensì di riprendere saldamente in mano le redini della propria esistenza, che è un dono meraviglioso, e liberarsi dalla schiavitù- perché di essa si tratta- dal cibo. Il dottore per aiutarli impone loro regole molto ferree e- pertanto- spesso per i partecipanti non è semplice seguirle alla lettera.

La dipendenza dal cibo? Difficile da sradicare

Ci vuole molta forza di volontà, forza che sovente i pazienti non riescono a trovare, o meglio non la vogliono trovare. Molti di loro- infatti- provengono da situazioni assai difficili, da famiglie complicate e sono stati pure vittime di abusi e di violenze di vario genere . Il loro modo di affrontare il dolore è -appunto- quello di buttarsi sul cibo, verso il quale sviluppano una dipendenza difficile da sradicare. Ai vissuti drammatici dei pazienti si aggiungono anche le offese e le prese in giro di chi non comprende la gravità della situazione e che non ha la sensibilità di trattare con loro.

C’è chi ce l’ha fatta ma anche chi…

Eppure ci sono anche molte storie di chi “ce l’ha fatta”. Inoltre i cambiamenti decisamente radicali hanno riportato la felicità, quella più vera e autentica, nella vita dei pazienti. La trasmissione è molto seguita e ogni paziente ha tanti fan che lo supportano sui Social, sia durante il percorso che dopo che è- a dir poco- importantissimo, sebbene molte persone non lo vedano come tale, ovviamente sbagliando. Difatti- se ci pensiamo- se dimagrire non è affatto semplice, non lo è neanche mantenere uno stile di vita sano dopo i vari interventi e il percorso in Vite Al Limite. Ad oggi il programma conta la bellezza di 5 stagioni, di cui l’ultima è attualmente in corso. Il dottor Nowzaradan è l’indiscusso protagonista della trasmissione. Dietro le quinte alla regia, c’è suo figlio Jonathan, che ha da sempre collaborato con il tanto celebre e iconico padre.

Tuttavia, come abbiamo poco fa accennato, non tutti i concorrenti riescono a farcela e ce ne è una che ha concluso la sua vita in tragedia. Stiamo parlando di Gina Marie Krasley, una donna di soli 30 anni che era stata seguita dal dottore. Il suo passato era molto doloroso: la donna era stata vittima di abusi sia fisici che verbali da parte del padre, che erano stati la causa della sua forte dipendenza dal cibo.

Dopo aver partecipato al programma, Gina Marie era riuscita a perdere 30kg. I suoi video spopolavano su TikTok, dove raccontava ai follower, decisamente numerosi, di voler aprire una scuola di danza. Purtroppo i suoi sogni si sono infranti: la ragazza è morta pochi giorni fa a causa di un problema cardiocircolatorio, causato dai suoi problemi di salute che erano- praticamente- appesi a un filo.